دادستان‌های فدرال در نیویورک در ادعایی ۱۷ ایرانی را به «نفوذ سایبری» در دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در ایالات متحده متهم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دادستان‌های فدرال در نیویورک شامگاه سه‌شنبه در این کیفرخواست ادعا کردند: هکر‌های یک شرکت مستقر در ایران از سال ۲۰۱۳ به ۱۴۴ دانشگاه مستقر در ایالات متحده، ۴۲ شرکت بخش خصوصی، پنج سازمان فدرال و ایالتی و دست‌کم دو سازمان غیردولتی نفوذ کرده‌اند.

طبق گزارش شبکه خبری‌ای‌بی‌سی نیوز، دادستان‌های فدرال مدعی شدند که این ۱۷ ایرانی بیش از ۳۱ ترابایت اطلاعات دانشگاهی و همچنین حساب‌های ایمیل کارمندان را «به سرقت برده‌اند».

جیمی مک‌دونالد، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک با انتشار بیانیه‌ای گفت: اتهامات امروز نشان می‌دهد که نه پیچیدگی و نه مرز‌های جغرافیایی، ما را از حفاظت از امنیت ملی کشورمان در برابر کسانی که ایالات متحده را از خارج از کشور هدف قرار می‌دهند، باز نمی‌دارد.

این دادستان آمریکایی ادعا کرد: این اتهامات که شامل هشت متهم دیگر نیز می‌شود، شبکه گسترده‌تری را که گفته می‌شود پشت یک کارزار گسترده برای سرقت تحقیقات از دانشگاه‌ها، مشاغل و مؤسسات دولتی آمریکا بوده است، آشکار می‌کند.