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کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که حملات اخیر رژیم صهیونی به جنوب بحران طولانیمدت آوارگی را عمیقتر و صدها خانواده دیگر را آواره کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان در پایان هفته گذشته، موج جدیدی از آوارگی را به دنبال داشته و صدها خانواده را وادار به فرار به سمت مناطق شمالی کرده است؛ این حملات در حالی روی داده که توافق آتشبس همچنان برقرار است.
بابار بالوش، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، روز سهشنبه در نشست خبری هفتگی دفتر سازمان ملل در ژنو، توضیح داد که بیشتر افرادی که طی ماهها درگیری، حملات و ناامنی آواره شده بودند، به مناطق خود بازگشتهاند، اما اکثر آنها پس از بازگشت با خانههای آسیبدیده، ویرانی گسترده و کمبود خدمات اساسی مواجه شدهاند.
او هشدار داد که بحران آوارگی و شرایط انسانی در لبنان هنوز پایان نیافته است.
سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان افزود که حملات اخیر رژیم صهیونیستی بحران طولانیمدت آوارگی را عمیقتر کرده و بر میزان بیاطمینانی جوامعی که تلاش میکنند به خانههای خود بازگردند، افزوده است.
به گفته بالوش، حدود ۸۶۰ هزار نفر به مناطق خود بازگشتهاند، اما نزدیک به ۳۶۰ هزار نفر همچنان آواره هستند که دستکم ۲۲ هزار نفر از آنها در مراکز اسکان جمعی اقامت دارند.
سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با اشاره به شکننده بودن وضع امنیتی در لبنان گفت که نیازهای بشردوستانه صدها هزار نفر همچنان گسترده است.
او بیان کرد که که با وجود کاهش شدت درگیریها، حملات رژیم صهیونیستی همچنان جان بسیاری از مردم را در معرض خطر قرار میدهد.
بالوش افزود که محدودیتهای رفتوآمد، فعالیتهای نظامی و خطرات ناشی از بقایای انفجاری جنگ همچنان مناطق گستردهای از جنوب لبنان و بقاع را تحت تأثیر قرار داده و ضمن تهدید امنیت مردم، تلاشها برای یافتن راهحلهای پایدار برای جوامع آسیبدیده را دشوار کرده است.
او همچنین گفت که در اوج درگیریها، بیش از یک میلیون نفر در داخل لبنان آواره شدند و بسیاری از خانوادهها همچنان به دلیل ناامنی و کمبود زیرساختها قادر به بازگشت به خانههای خود نیستند.
سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پایان اعلام کرد که بودجه مورد نیاز عملیات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در لبنان برای سال ۲۰۲۶، ۴۷۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار برآورد شده که تاکنون فقط ۲۴ درصد آن تأمین مالی شده است.