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دیوان کیفری بینالمللی در بیانیه ای تحریمهای آمریکا علیه مقامات ارشد این نهاد را محکوم و اعلام کرد: این تحریم ها حاکمیت قانون را تضعیف میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این واکنش پس از آن صورت میگیرد که وزارت خزانه داری آمریکا، رئیس دیوان کیفری بینالمللی و یک وکیل ارشد این نهاد را مشمول تحریمهای خود قرار داد.
دیوان کیفری بینالمللی تاکید کرد: وقتی نهادهای قضایی به دلیل اجرای قانون، تهدید میشوند، این نظم حقوقی بینالمللی است که در معرض خطر قرار میگیرد.
آمریکا پیش از این نیز با استناد به صدور احکام بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم در دیوان کیفری بینالمللی و تحقیقات گذشته درباره جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان، تحریمهای را علیه چندین مقام این دیوان از جمله دادستانها و قضات آن اعمال کرده است.