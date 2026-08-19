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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان از کشف و ضبط یک قلاده خرس سیاه بلوچی توسط مأمورین یگان سقز خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرزاد زندی افزود: این گونه ارزشمند پس از ضبط، جهت مراقبت و تیمارداری جهت بررسیهای تخصصی انتقال یافت.
وی ادامه داد: این قلاده خرس سیاه بلوچی (Ursus thibetanus gedrosianus) در جریان عملیات کنترل و پایش و گزارش انجمن زیست محیطی " کوژین" توسط مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز که توسط قاچاقچیان با قصد خروج غیرقانونی از کشور در حال جابهجایی بود، کشف و ضبط شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به حساسیت بالای این گونه، اظهار داشت: خرس سیاه بلوچی یکی از زیرگونههای بسیار ارزشمند و در معرض خطر انقراض در ایران است که به دلیل تخریب زیستگاه، تعارض با انسان و قاچاق تولهها، جمعیت آن بهشدت آسیبپذیر شده است.
وی افزود: این گونه برخلاف تصورات نادرست، حیوانی خجالتی و در برابر انسان کمتحرک است و معمولاً در مواجهه با تهدید، از درگیری مستقیم پرهیز میکند.
زندی در ادامه روند اقدامات انجام شده توضیح داد: پس از ضبط حیوان، جهت انجام بررسیهای اولیه، مراقبتهای پزشکی و نگهداری موقت، این قلاده به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز تحویل شد تا پس از طی مراحل لازم و اطمینان از وضعیت سلامت آن، نسبت به تعیین تکلیف نهایی و انتقال به سازمان محیط زیست و رها سازی در زیستگاه اصلی خود اقدام شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در پایان، ضمن قدردانی از هوشمندی و عملیات موفقیتآمیز مأمورین یگان سقز، هشدار داد که هرگونه تلاش برای قاچاق یا آسیب به گونههای در معرض خطر، با برخورد جدی و قانونی از سوی دستگاههای حفاظتی مواجه خواهد شد.