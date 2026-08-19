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مراسم تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان تهران برگزار و از تلاش ۴۸ برگزیده صنفی، صنعتی و معدنی در عرصه تولید، کارآفرینی و توسعه اقتصادی استان قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان تهران، شب گذشته (۲۷ مرداد۱۴۰۵) با حضور معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس، مسئولان استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن همایشهای صداوسیما برگزار و از برگزیدگان حوزههای مختلف صنعتی، معدنی، صنفی، کارآفرینی، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه، انرژیهای تجدیدپذیر، شهرکها و خوشههای صنعتی و همچنین واحدهای تابآور تقدیر شد.
تقدیر از ۱۲ واحد نمونه ملی و حمایت از ۵۴۰ واحد آسیبدیده
آقای محمود سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران با اشاره به افزایش مشارکت واحدهای تولیدی در فرآیند انتخاب واحدهای نمونه گفت: امسال حدود ۵۰۰ واحد در این فرآیند حضور داشتند و ۱۲ واحد از استان تهران موفق به کسب رتبه ملی شدند که بالاترین سهم در میان استانهای کشور است.
وی با اشاره به آسیبدیدگی حدود ۵۴۰ واحد تولیدی در ماههای اخیر افزود: برای بررسی مشکلات این واحدها ۴۰ جلسه کارگروه تسهیل برگزار شد و تاکنون حدود ۲۲۰ واحد با هزینهای بالغ بر ۴.۵ همت وارد مرحله بازسازی و راهاندازی مجدد شدهاند.
سیجانی، بهرهوری و ساماندهی را دو محور اصلی برنامههای استان تهران عنوان کرد و گفت: توسعه انرژی خورشیدی، حمایت از صنایع سبز و کاهش بروکراسی اداری از مهمترین اقدامات برای حفظ ظرفیتهای تولیدی استان است.
وی همچنین از شناسایی و ساماندهی ۶۰ تا ۷۰ واحد صنفی تولیدی با مقیاس صنعتی خبر داد و تأکید کرد: هدف، همراهی بیشتر با فعالان اقتصادی و رفع موانع پیش روی تولید است.
صدور ۲۰۰ مجوز تولید بدون کارخانه
در آیین سیامین سال بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان تهران، حشمتالله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، بر ضرورت تغییر نگاه به تولید و حرکت به سمت مدلهای نوین اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه چند دهه اقتصاد کشور و تداوم رشدهای پایین و تورمهای فرساینده افزود: ادامه مسیر گذشته با نگاههای تکبعدی و جزیرهای امکانپذیر نیست و برای تحول اقتصادی باید ساختارها بازنگری شود.
عسگری تولید را یک اکوسیستم بههمپیوسته دانست و گفت: تولید تنها در کارخانه شکل نمیگیرد، بلکه سرنوشت آن در بانکها، گمرکات، مرزها، مجلس و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی رقم میخورد.
معاون استاندار تهران با تأکید بر اینکه خط قرمز پایتخت توسعه فیزیکی و سرمایهگذاری سنتی جدید است، راهکار جهش اقتصادی استان را افزایش بهرهوری، نوسازی و احیای ظرفیتهای موجود عنوان کرد.
وی با اشاره به موفقیت الگوی تولید بدون کارخانه در تهران گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ مجوز در این زمینه صادر شده و این واحدها توانستهاند در حوزه برندسازی و توسعه بازار عملکرد قابل توجهی داشته باشند.
عسگری همچنین بر تسهیل ثبت سفارش بدون انتقال ارز، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای تأمین کالاهای اساسی و ساماندهی لکههای صنعتی غیررسمی تأکید کرد.
وی در پایان گفت: نجات اقتصاد امروز نه در توسعه فیزیکی کارخانهها، بلکه در پیوند اکوسیستم، نوآوری و مدلهای نوین تولید است؛ تا زمانی که اصلاح ساختارهای گذشته را نپذیریم، جهشی رخ نخواهد داد.
گلایه نماینده تهران از موانع پیش روی تولید
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در همایش روز ملی صنعت و معدن استان تهران با تقدیر از تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان، بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد تأکید کرد.
سیدعلی یزدیخواه، با اشاره به چالشهای تولید از جمله ناترازی انرژی، مشکلات ارزی، مالیاتی و موانع اجرایی گفت: با وجود این مشکلات، فعالان اقتصادی با ایستادگی، چرخه تولید کشور را حفظ کردهاند.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است، اظهار کرد: دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و نقش خود را به سیاستگذاری، نظارت و تنظیمگری محدود کند.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت حل مشکلات مالی میان دولت و صنایع تأکید کرد و گفت: قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایطی که برخی صنایع از دولت طلبکارند، قابل قبول نیست و باید موضوع تهاتر بدهیها تسهیل شود.
نماینده تهران در مجلس، تولید ملی و تقویت توان اقتصادی را یکی از پایههای اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: مسیر صلح پایدار از قدرت اقتصادی و حمایت از تولید میگذرد.
گفتنی است؛ مسئولان حاضر در این مراسم بر حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی در رشد صنعتی استان تهران تأکید کردند.