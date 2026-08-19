معاون فنی و مهندسی ایرانسل گفت: محاسبه مصرف اینترنت مشترکان عیناً و دقیقاً بر اساس حجم ترافیکی است که مشترک مصرف می‌کند و همان میزان در سامانه‌های مدیریت صورتحساب ایرانسل ثبت و از بسته مشترک کسر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، دراین نشستی که با حضور محسن اخباری، معاون فنی و مهندسی ایرانسل، سعید عسکری، مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل، مهندس علیرضا مهری، معاون بازاریابی، فروش و توزیع ایرانسل و پس از ضرب الاجل وزیر ارتباطات به اپراتور‌ها برگزار شد، معاون فنی و مهندسی اپراتور ایرانسل با اشاره به طرح موضوع نحوه محاسبه مصرف اینترنت طی هفته‌های اخیر، گفت: در پی دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایرانسل تست‌هایی را برای بررسی عملی این موضوع پیش‌بینی کرده تا نحوه محاسبه ترافیک در حضور خبرنگاران به نمایش گذاشته شود.

اخباری همچنین با اشاره به نقش نظارتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که این فرآیند همواره تحت نظارت رگولاتوری قرار دارد و تست‌های مربوط به نحوه محاسبه مصرف نیز به دفعات انجام می‌شود

در ادامه سعید عسکری، مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی. گفت: با توجه به ساختار سامانه‌های اپراتور‌ها و نظارت‌هایی که بر آنها وجود دارد، امکان تقلب در این فرآیند وجود ندارد و از نگاه ایرانسل، همین موضوع درباره شبکه اپراتور رقیب نیز صدق می‌کند.

عسکری با اشاره به ضرب‌الاجل وزیر ارتباطات برای بررسی موضوع گلایه‌های کاربران گفت: وزیر ارتباطات به تمام اپراتور‌ها برای بررسی و شفاف‌سازی این موضوع مهلت داده بود و ایرانسل نیز این نشست را در آخرین روز مهلت تعیین‌شده برگزار کرده است

در ادامه مهندس علیرضا مهری، معاون بازاریابی، فروش و توزیع ایرانسل، نیز با اشاره به گلایه برخی مشترکان از تمام شدن سریع بسته‌های اینترنت گفت: باید میان میزان استفاده‌ای که کاربر تصور می‌کند و مجموع دیتایی که تلفن همراهشان مصرف می‌کند، تفاوت قائل شد.

وی تصریح کرد: گوشی‌های هوشمند به‌طور همزمان دارای اپلیکیشن‌های متعددی هستند که با سرور‌های مختلف ارتباط برقرار می‌کنند و بخشی از این ارتباطات و دریافت داده‌ها در پس‌زمینه انجام می‌شود؛ در حالی که کاربر ممکن است از میزان این مصرف اطلاع نداشته باشد..

به گفته مهری، افزایش سرعت اینترنت نیز می‌تواند موجب دریافت سریع‌تر و بیشتر محتوا شود؛ به‌طوری که هنگام استفاده از شبکه‌های اجتماعی، ممکن است تصاویر و ویدئو‌های بیشتری بارگذاری شوند، در حالی که کاربر تصور می‌کند صرفاً محتوایی را که مستقیماً دیده، مصرف کرده است.

پیام مهدوی، مدیرکل توسعه محصول ایرانسل، نیزدر این نشست گفت:

حجم مصرف یک ویدئو با توجه به کیفیت پخش آن می‌تواند به‌شدت متفاوت باشد و محتوایی که با کیفیت‌های پایین نمایش داده می‌شود، قابل مقایسه با همان محتوا نیست.Full HD و یا ۴k

مهدوی همچنین به به‌روز‌رسانی اپلیکیشن‌ها، فعالیت برنامه‌ها در پس‌زمینه و افزایش تعداد سرویس‌ها و پیام‌رسان‌های مورد استفاده کاربران اشاره کرد و گفت مجموعه این عوامل می‌تواند موجب افزایش مصرف اینترنت شود

وی همچنین یکی دیگر از علل افزایش مصرف بسته‌های اینترنت کاربران را بکارگیری فیلتر شکن‌های نصب شده بر روی گوشی‌ها دانست و افزود: این فیلتر شکن‌ها از یک تا ده درصد مصرف داده را در گوشی افزایش می‌دهد.

در ادامه نشست، مدیران فنی ایرانسل برای بررسی عملی موضوع، یک بسته اینترنت ۱.۵ گیگابایتی را فعال و سپس یک فایل با حجم حدود یک گیگابایت را دانلود وپس از ب‌روزرسانی میزان باقی‌مانده بسته در اپلیکیشن «ایرانسل من»، نتیجه را در مقابل حاضران بررسی کردند، در این آزمایش، میزان حجم کسرشده از بسته با حجم واقعی داده دانلودشده مطابقت داشت

در ادامه، تست‌های دیگری نیز برای دانلود از وب‌سایت‌های داخلی و استفاده از پیام‌رسان داخلی انجام شد تا نحوه اعمال ضرایب تعرفه‌ای این نوع ترافیک نمایش داده شود