استاندار خوزستان گفت: خبرنگاران حلقه اتصال میان مردم، دولت و حاکمیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده شامگاه سه شنبه (۲۷مرداد) در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار و تجلیل از اصحاب رسانه استان در اهواز افزود: جامعه‌ای رشد و توسعه می‌یابد که در آن نقد منصفانه و انتقاد سازنده وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه خوزستان سرزمین مقاومت و پایداری است، اظهار کرد: همه ما در مقابل استان مسئولیت داریم و در جهت توسعه و حل مشکلات خوزستان باید بکوشیم.

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های بزرگ استان خوزستان عنوان کرد: خوزستان در گذشته پیشران توسعه بوده است و باید بکوشیم استان را به جایگاه واقعی اش برسانیم و در این زمینه نقش اصحاب رسانه بسیار مهم می‌باشد.

موالی زاده در بخش دیگری از سخنان خکد از راه اندازی دبیرخانه توسعه استان خوزستان خبر داد و خاطر نشان کرد: در این زمینه نقش رسانه‌های استان مهم می‌باشد و آماده همکاری و استقبال از پیشنهادات و نظرات خبرنگاران و اصحاب رسانه هستیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز در این مراسم ضمن تجلیل از تلاش‌های خبرنگاران استان گفت: اصحاب رسانه صدای مردم هستند که با از خودگذشتگی و تلاش در این جهت بیان حقیقت و انعکاس رویداد‌ها زحمات فراوانی می‌کشند.

حسین براتی بیان کرد: در جنگ تحمیلی سوم اصحاب رسانه استان در راه انعکاس رویداد‌ها نقش اثرگذاری داشتند و بسیار تلاش و مجاهدت کردند.