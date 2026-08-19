روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی درباره خسارت واردشده به نیرو‌ها و پایگاه‌های آمریکایی در اثر جنگ با ایران گزارش داد: پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) در پی کاهش حضور نظامی در خلیج فارس پس از جنگ است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه واشنگتن پست روز سه شنبه به وقت محلی به نقل از هشت نفر از جمله مقام‌های رسمی و افرادی که در جریان این موضوع هستند، گفت: پنتاگون در حال ارزیابی ردپای حضور نظامی خود در خاورمیانه است؛ اقدامی که نشانه‌ای اولیه این احتمال را تقویت کرده که حضور ایالات متحده در منطقه دستخوش تغییرات اساسی شود.

واشنگتن پست افزود که یکی از حوزه‌های اصلی که وزارت جنگ آمریکا در حال ارزیابی آن است، احتمال خارج کردن نیرو‌ها از خلیج‌فارس است؛ منطقه‌ای که پایگاه‌های بزرگ نظامی آمریکا در ماه‌های اخیر بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران آسیب دیده‌اند.

این روزنامه آمریکایی اضافه کرد: خسارت به این تاسیسات، فرصتی برای پنتاگون فراهم کرده است تا حضور خود را در منطقه بازنگری کند.

وزارت جنگ آمریکا پیش از این، اشاره کرده بود که ممکن است پایگاه‌های خود را به همان شکل قبل از جنگ بازسازی نکند.

واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون ادامه داد: این ارزیابی در دفتر سیاست‌گذاری پنتاگون رهبری می‌شود و ستاد مشترک و فرماندهی (تروریستی) مرکزی آمریکا، سنتکام نیز در حال مطالعه این موضوع هستند.

براساس این گزارش، پیت هگست، وزیر جنگ دولت ترامپ، هنوز بررسی رسمی وضعیت آمریکا در منطقه را دستور نداده است، اما این تحلیل به عنوان «برنامه‌ریزی محتاطانه‌ای» توصیف شده است که می‌تواند به تصمیم‌گیری درباره بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده کمک کند. این مقام پنتاگون گفت: «در مورد برخی از این مسائل، باید تصمیم‌هایی گرفته شود.»

واشنگتن پست ادامه داد: بزرگ‌ترین و دائمی‌ترین پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه در خلیج فارس قرار دارند؛ بحرین میزبان مقر ناوگان پنجم آمریکا است و کشور‌های دیگری مانند کویت نیز میزبان تجهیزات ارتش و نیروی هوایی آمریکا هستند.

این رسانه آمریکایی ادامه داد: متحدان آمریکا در خلیج فارس برای دهه‌ها در دفاع از خود به نیرو‌های آمریکایی وابسته بوده‌اند. هرگونه کاهش حضور آمریکا در منطقه می‌تواند این کشور‌ها را در شرایطی قرار دهد که نتوانند از خود در برابر حملات دفاع کنند. سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های داخلی یا همکاری با قدرت‌های دیگر برای جبران این کمبود می‌تواند از چند ماه تا چند سال زمان ببرد.

افراد مطلع از تحلیل پنتاگون گفتند که این موضوع احتمالا بحث و مناظره بین دو جناح درون دولت ترامپ را تشدید خواهد کرد. گروهی که از مداخلات نظامی حمایت می‌کنند و دیگرانی که استدلال کرده‌اند پنتاگون باید برخی از تعهدات امنیتی خود را محدود کند تا بر دفاع از خاک آمریکا یا بازدارندگی از چین متمرکز شود.

«بردلی کوپر» رئیس سنتکام، نیز از بحث‌هایی درباره انتقال احتمالی نیرو‌های آمریکایی از خلیج‌فارس به سمت غرب حمایت می‌کند.

پیش از آغاز جنگ در ماه فوریه، فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا بسیاری از پایگاه‌های خود را تخلیه کرد؛ زیرا تشخیص داده بود این پایگاه‌ها در برابر حملات موشکی و پهپادی ایران بیش از حد آسیب‌پذیر هستند و نمی‌توان در آنها سطح معمول نیروی انسانی را حفظ کرد.

واشنگتن پست به نقل از فردی که از تغییرات در آرایش نظامی آمریکا مطلع است، گفت ممکن است برخی از جابه‌جایی‌های نیرو از تاسیسات اصلی خلیج فارس پس از پایان جنگ نیز ادامه داشته باشد.

جنگ با ایران که از فوریه آغاز شد، خسارات سنگینی به تجهیزات و تاسیسات نظامی آمریکا وارد کرده است.

بر اساس این گزارش، واشنگتن پست در ماه مه گفت که شش نظامی آمریکایی در حمله مارس به بندر شعیبه در کویت کشته شدند و بیش از ۲۰۰ تاسیسات آمریکایی در طول این درگیری آسیب دیده یا منهدم شده‌اند.

واشنگتن در ماه مارس نیز گزارش داد ارتش آمریکا بیش از ۱۰۰۰ موشک رهگیر پیشرفته پدافند هوایی را در این جنگ مصرف کرده است.

مایکل راتنی، دیپلمات سابقی که به‌عنوان سفیر آمریکا در عربستان سعودی و معاون رئیس نمایندگی آمریکا در قطر خدمت کرده است، گفت: «این جنگ واقعاً آسیب‌پذیری ... نیرو‌های آمریکایی در منطقه را برجسته کرد.»

او استدلال کرد که انتقال نیرو‌ها و تجهیزات به سمت غرب، به اردن، اسرائیل یا سواحل دریای سرخ عربستان سعودی، می‌تواند به کاهش بخشی از این فشار کمک کند؛ هرچند خاطرنشان کرد که فاصله بیشتر، «راه‌حل کاملی برای این مشکل» نیست.

آلیسون ماینر، که در نخستین دولت ترامپ به‌عنوان مدیر امور شبه‌جزیره عربستان در شورای امنیت ملی خدمت می‌کرد، گفت کشور‌های خلیج فارس می‌توانند بخش‌هایی از شراکت امنیتی خود با آمریکا ــ مانند فروش تسلیحات و اشتراک اطلاعات ــ را حفظ کنند و در عین حال میزبان تعداد کمتری از نیرو‌های آمریکایی باشند.

او گفت: «اما باید درباره همه این موارد به‌صورت جامع گفت‌و‌گو کنید، نه فقط درباره تعداد صرف نیروها.»

پنتاگون به‌طور عمومی برآورد کرده است که هزینه جنگ تا پایان سپتامبر به حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار خواهد رسید، اما این رقم هزینه‌ای را که برای بازسازی پایگاه‌ها در منطقه لازم خواهد بود، شامل نمی‌شود.

ژول هرست سوم، مسوول امور مالی وزارت دفاع، در ماه مه به سنا گفت هزینه‌های بازسازی در این رقم لحاظ نشده‌اند، زیرا دولت هنوز تصمیم نگرفته است که می‌خواهد خسارات واردشده را چگونه بازسازی کند.

در ماه آوریل، موسسه امریکن اینترپرایز برآورد کرد که تعمیر پایگاه‌های آمریکایی هدف قرارگرفته ۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

روزنامه واشنگتن پست ادامه داد: چندین نفر که از ارزیابی پنتاگون اطلاع دارند، گفتند که هرگونه تغییر دائمی در آرایش نظامی آمریکا هنوز دور از تحقق است و به تایید مقام‌های ارشد دولت نیاز خواهد داشت.

در ماه ژوئن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، یک توافق صلح مقدماتی با تهران امضا کرد و نشان داد که جنگ در حال پایان است. این توافق بعدا فروپاشید و دو طرف به‌طور پراکنده حملاتی علیه یکدیگر انجام داده‌اند.

موسسه «اولویت‌های دفاعی»، یک اندیشکده که حامی خویشتن‌داری نظامی است، در پیشنهادی، خواستار تعطیلی پایگاه‌های آمریکایی در فاصله‌ای نزدیک از برد موشک‌ها و پهپاد‌های ایران، از جمله پایگاه‌های آمریکا در کویت، شده است. این پیشنهاد همچنین خواستار انتقال نیرو‌های آمریکایی مستقر در امارات، اردن و بحرین به تاسیسات امن‌تری مانند پایگاه هوایی پرنس سلطان در نزدیکی ریاض شده است.

این رسانه آمریکایی ادامه داد: صدا‌های جنگ‌طلب‌تر در واشنگتن نیز تلاش کرده‌اند با پیشنهاد انتقال نیرو‌های آمریکایی مستقر در منطقه به اسرائیل، بر برنامه‌ریزی پنتاگون تاثیر بگذارند. گزارشی که در ماه مارس از سوی موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، یک گروه طرفدار اسرائیل، منتشر شد، خواستار انتقال تجهیزات نظامی بیشتر آمریکا به پایگاه هوایی اودا در اسرائیل شده بود. زمستان امسال، در آستانه جنگ علیه ایران واشنگتن جنگنده‌های اف-۲۲ رپتور را به این پایگاه اعزام کرد؛ اقدامی که نشانه‌ای از تعمیق روابط نظامی آمریکا و اسرائیل بود.

در داخل دولت ترامپ درباره این توصیه اختلاف‌نظر وجود دارد؛ زیرا نگرانی‌هایی مطرح است مبنی بر اینکه افزایش حضور آمریکا در آنجا می‌تواند، در شرایطی که نگرانی پنتاگون درباره جاسوسی اسرائیل در حال افزایش است، یک آسیب‌پذیری در حوزه ضدجاسوسی ایجاد کند.

همچنین دفتر الـبریج کلبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاست‌گذاری، پس از آنکه دولت ترامپ اعلام کرد هزاران نیرو را از آلمان و لهستان خارج می‌کند، یک بررسی عمومی درباره حضور نظامی آمریکا در ناتو آغاز کرده و قرار است این بررسی در ماه دسامبر به پایان برسد.