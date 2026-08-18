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بخشدار کلاچای گفت : با همکاری و تلاش نیروهای آتشنشانی آتش مهار شد و یک مصدوم به بیمارستان انتقال یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان،بخشدار کلاچای گفت : امروز بخش کلاچای شاهد دو حادثه آتشسوزی جداگانه بود که یکی از آنها به دلیل وجود مواد سوختنی، گسترش سریع پیدا کرد.
پیروز فخرمحمدیان، با اعلام وقوع حادثه در روستای کندسر بیبالان افزود :آتشسوزی در محوطه یک کوره زغالگیری به مساحت تقریبی ۴ هزار متر مربع آغاز شد
وی گفت : به دلیل انباشت حجم بسیار زیادی از چوب خشک در این محوطه، شعلههای آتش با سرعت بسیار زیادی گسترش یافت و شدت حریق به شدت افزایش یافت.
بخشدار کلاچای افزود: با همکاری و تلاش نیروهای آتشنشانی شهرهای کلاچای، واجارگاه، رحیمآباد و رودسر، این حریق گسترده مهار و اطفاء شد.
فخرمحمدیان با اشاره به وقوع حادثه دیگری در روستای هادی کیاشر گفت : یک واحد مسکونی ویلایی در این روستا بر اثر انفجار گاز دچار آتشسوزی شد.
وی افزود با بیان اینکه در پی این انفجار، یک نفر مصدوم شده بود که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شد افزود : ماموران آتشنشانی کلاچای عملیات اطفای حریق این منزل را با موفقیت به پایان رساندند.