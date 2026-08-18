به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس داده‌ های مرکز لرزه‌ نگاری، این زمین‌ لرزه که کانون آن در کشور افغانستان بوده است، در نزدیکی مرزهای ایران به وقوع پیوست.

بنا بر این گزارش، ارتعاشات این زلزله در شهرهای مرزی استان خراسان رضوی نیز احساس شده است. کانون اصلی این زمین‌ لرزه در ۸۲ کیلومتری شهر کاریز، ۸۴ کیلومتری تایباد و ۹۴ کیلومتری سمیع‌ آباد گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی در مناطق مرزی استان خراسان رضوی دریافت نشده است و تیم‌ های ارزیاب در حال بررسی وضعیت منطقه هستند.