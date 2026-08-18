همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن، در همایشی خاطرات سال‌های اسارت و مقاومت بازخوانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، همایش الماس‌های درخشان با حضور جمعی از آزادگان سرافراز، مسئولان استانی و خانواده‌های معظم شهدا در شهر یاسوج برگزار شد.

در این آیین پرشور، برخی از آزادگان سرافراز به بیان خاطرات دوران اسارت و مقاومت خود در زندان‌های رژیم بعثی پرداختند.

نماینده ولی فقیه در استان در این همایش با تجلیل از صبر و ایستادگی آزادگان گفت: آزادگان قهرمانانی هستند که در دوران جنگ شرایط سختی را در زندان‌های عراق سپری کردند اما حتی یک قدم از ارزش‌های اسلامی عقب نکشیدند.

آیت‌الله حسینی افزود: خداوند انسان‌های باایمان، آزادگان، رزمندگان و ملت قهرمان را دوست دارد، چراکه آنان به فرمان خدا و در میدان جنگ مبارزه کردند.

وی خاطرنشان کرد: آزادگان از خاک، ناموس، استقلال و دین خود دفاع کردند و این بهترین مسیر و راه برای یک انسان است.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس عنوان کرد: دشمن در جنگ هشت‌ساله به برکت شما آزادگان شکست خورد و امروز عزت ملی کشور ما محصول تلاش‌های شماست؛ همان چیزی که دشمن خواست، اتفاق نیفتاد.

وی افزود: امروز هم در جنگ‌های تحمیلی اگر پیروز شویم، این پیروزی به برکت درس تاریخی است که آزادگان و رزمندگان به ملت ایران داده‌اند.