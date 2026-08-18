وزیر امور خارجه روسیه گفت: مسکو حق دارد دخالت مستقیم انگلیس در حملات به خاک روسیه را به عنوان مشارکت در جنگ اوکراین تلقی کند.

لاوروف، انگلیس را به مشارکت در حملات اوکراین به روسیه متهم کرد

لاوروف، انگلیس را به مشارکت در حملات اوکراین به روسیه متهم کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اظهارات لاوروف پس از آن مطرح شد که روزنامه تایمز روز شنبه گزارش داد که برای نخستین بار از پهپاد‌های ساخت انگلیس برای حملات دوربرد علیه روسیه استفاده شده است.

مسکو پیش از این متخصصان انگلیسی را به دخالت در حملات به خاک روسیه متهم کرده و گفته بود که نقش لندن در پاسخ به این موضوع «مد نظر قرار خواهد گرفت».

در همین حال، سفارت روسیه در انگلیس در واکنش به گزارش‌ها درباره استفاده از پهپاد‌های انگلیسی برای حمله به خاک روسیه اعلام کرد: لندن نتیجه اقدامات خود را خواهد دید.

در بیانیه سفارت روسیه در انگلیس آمده است: لندن در جنایت‌های خونین کی‌یف و حملات تروریستی آن همدست است.

اما دولت انگلیس در واکنش به تهدید روسیه درباره استفاده اوکراین از پهپاد‌های ساخت این کشور برای حمله به اهدافی در داخل خاک روسیه، تاکید کرد لندن به حمایت نظامی از کی‌یف ادامه خواهد داد و تجهیزات مورد نیاز اوکراین برای دفاع از خود را تامین می‌کند.

روزنامه ساندی تایمز گزارش داده است نیرو‌های اوکراینی در ۶ ماه گذشته در عملیات حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه از پهپاد‌های تولیدشده در ۲ شرکت انگلیسی استفاده کرده‌اند. بر اساس این گزارش، پالایشگاه‌های نفت و دیگر اهداف داخل روسیه از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

یکی از سامانه‌های مورد اشاره، پهپاد جت‌موتور نیان (Nyan) ساخت شرکت «کالن-لنز» (Callen-Lenz)، از زیرمجموعه‌های شرکت انگلیسی هوافضایی و امنیت اطلاعات چندملیتی (BAE Systems)، است.