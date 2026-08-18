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دو مرحله حملات هوایی دشمن صهیونیستی_آمریکایی به مجتمع پتروشیمی کارون در منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان، حدود ۱۷۵ میلیون یورو خسارت در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مجتمع پتروشیمی کارون واقع در منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر، به دلیل اهمیت بالا در اقتصاد کشور، در دو مرحله و در روزهای ۱۶ فروردین و ۱۸ خرداد ماه امسال مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفت.
براساس نظر کارشناسان، دو مرحله حملات به این مجتمع پتروشیمی ، حدود ۱۷۵ یورو برآورد شده است.
عملیات بازسازی آن بلافاصله پس از حملات موشکی بدون وقفه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تسریع در بازسازی آن نیازمند عزم دولت و تامین اعتبارات لازم است.