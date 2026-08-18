دو مرحله حملات هوایی دشمن صهیونیستی_آمریکایی به مجتمع پتروشیمی کارون در منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر در استان خوزستان، حدود ۱۷۵ میلیون یورو خسارت در پی داشت.

تلاش بی وقفه برای بازگرداندن مجتمع پتروشیمی کارون در خوزستان به چرخه تولید+فیلم

تلاش بی وقفه برای بازگرداندن مجتمع پتروشیمی کارون در خوزستان به چرخه تولید+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مجتمع پتروشیمی کارون واقع در منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر، به دلیل اهمیت بالا در اقتصاد کشور، در دو مرحله و در روزهای ۱۶ فروردین و ۱۸ خرداد ماه امسال مورد هدف حملات هوایی دشمن آمریکایی_صهیونیستی قرار گرفت.

براساس نظر کارشناسان، دو مرحله حملات به این مجتمع پتروشیمی ، حدود ۱۷۵ یورو برآورد شده است.

عملیات بازسازی آن بلافاصله پس از حملات موشکی بدون وقفه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و تسریع در بازسازی آن نیازمند عزم دولت و تامین اعتبارات لازم است.