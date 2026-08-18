نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های آذربایجان‌غربی گفت: برای ایجاد تحول در استان به منابع مالی، نگاه زیرساختی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی نیاز داریم و یکی از راهکارهای اساسی، ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری و اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر در جلسه شورای اداری استان که درتالار وحدت ارومیه برگزار شد با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم آذربایجان‌غربی اظهار کرد: برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان نیازمند هزینه و سرمایه‌گذاری هستیم، چرا که سرانه درآمدی استان پایین است و معیشت مردم با دشواری همراه است.

وی افزود: بیکاری، مشکلات اقتصادی و تورم پاسخگوی نیازهای مردم نیست و باید برای این مسائل چاره‌اندیشی جدی صورت گیرد. توجه به زیرساخت‌ها و داشتن تفکر زیرساختی می‌تواند زمینه تحول در استان را فراهم کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود استان گفت: در کنار هزینه‌کرد منابع، باید با تفکر خلاقانه، تعامل و همکاری میان نهادها به دنبال حل مشکلات مردم بود و نمی‌توان صرفاً با روش‌های معمول به نتیجه رسید.

وی با بیان اینکه بودجه کشور با شرایط تورمی و مطالبات مردم همخوانی ندارد، تصریح کرد: بودجه نیازمند اصلاح است و این اصلاح باید با تغییر اولویت‌ها، توجه به جبران خسارات جنگ و رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم همراه باشد.

حجت الاسلام ذاکر گفت: آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های زیادی دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.

وی با انتقاد از تعیین تکلیف نشدن منطقه اقتصادی سرو به ارومیه اظهار کرد: حمایت از صنعت، معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و همچنین صیانت گمرکی از جمله ظرفیت‌هایی است که در مناطق آزاد و اقتصادی وجود دارد و می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کند.



ذاکر با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان خاطرنشان کرد: معادن و ظرفیت‌هایی همچون معدن تیتانیوم قره‌آغاج باید مورد توجه قرار گرفته و از آنها برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و توسعه اقتصادی آذربایجان‌غربی استفاده شود.