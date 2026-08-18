توزیع روزانه ۸.۵ میلیون لیتر فرآورده نفتی در آذربایجانغربی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه گفت: روزانه حدود ۸.۵ میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی در استان توزیع میشود که ۴.۵ میلیون لیتر آن مربوط به بنزین است
احمد مجرد با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در آذربایجانغربی اظهار کرد: استان در زمینه مصرف بنزین در رتبه نخست قرار دارد که عدم تمایل کافی به استفاده از سوخت CNG، وجود مناطق آزاد و بالا بودن سرانه خودرو از مهمترین عوامل این میزان مصرف است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با قاچاق سوخت افزود: مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی بهصورت مستمر در حال انجام است و در همین راستا، کارتهای سوخت غیرمجاز شناسایی و ابطال میشوند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه همچنین از اجرای طرح رایگان تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز خبر داد و گفت: تاکنون ۲۸ هزار خودرو در استان بهصورت رایگان از بنزین به گاز طبیعی فشرده (CNG) تبدیل شدهاند.
مجرد با اشاره به تأمین سوخت مورد نیاز خانوارهای روستایی و مناطق فاقد شبکه گازرسانی تصریح کرد: حدود ۱۰۰ هزار خانوار در استان از نفت سفید و گاز مایع استفاده میکنند و سوخت مورد نیاز این خانوارها نیز تأمین و توزیع میشود.
وی با اشاره به عملکرد شبکه سوخترسانی استان در شرایط بحرانی ادامه داد: در شرایط جنگی و همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، حتی برای یک لحظه نیز سوخترسانی در استان متوقف یا مختل نشد و فرآیند تأمین و توزیع فرآوردههای نفتی به شکل مستمر ادامه یافت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه گفت: در حال حاضر حدود ۶۵ درصد مردم استان از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین استفاده میکنند و تداوم استفاده از کارتهای شخصی میتواند به مدیریت بهتر مصرف و پایش دقیقتر فرآوردههای نفتی کمک کند.