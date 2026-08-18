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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: رتبه تجاری استان از جایگاه هشتم کشوری به رتبه سوم ارتقا یافت و رتبه معدنی استان نیز با ۱۲ پله صعود، از رتبه ۱۶ به چهارم کشور رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سخاوت خیرخواه در جلسه شورای اداری استان که در تالار وحدت ارومیه برگزار شد با تشریح عملکرد این ادارهکل در حوزههای تجارت، معدن و صنعت اظهار کرد: استان در حوزه تجارت مرزی موفق به ثبت سه رکورد کشوری و منطقهای شد که بیانگر ظرفیت قابل توجه آذربایجان غربی در تجارت مرزی و مبادلات اقتصادی است.
مدیرکل صمت آذربایجان غربی همچنین به اجرای مسئولیتهای اجتماعی معادن اشاره کرد و گفت: در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی معادن، از دو معدن طلای تکاب ۴۰۰ میلیارد تومان نقدی در قالب حقوق دولتی به دستگاههای مربوط پرداخت شده است.
وی ادامه داد: برای نخستینبار در آذربایجان غربی مجوز ساخت کامیون کشنده صادر شده است که این اقدام در راستای تکمیل زنجیره تولید و ارزش در بخش معدن و توسعه صنعت شیشهسازی استان انجام شده است.
مدیرکل صمت آذربایجان غربی با اشاره به روند صدور مجوزهای صنعتی در استان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰ واحد صنعتی موفق به دریافت پروانه جدید در قالب ایجاد یا توسعه شدهاند که بر اساس این مجوزها، حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: همچنین یک هزار و ۲۱۷ فقره جواز تأسیس واحدهای صنعتی با مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (۱۷۰ همت) صادر شده است که در صورت تحقق این طرحها، زمینه ایجاد حدود ۳۴ هزار فرصت شغلی فراهم خواهد شد.
خیرخواه خاطرنشان کرد: امسال ۵۸ پروژه صنعتی با مجموع سرمایهگذاری ۴۲ همت در هفته دولت آماده افتتاح و کلنگزنی است که بهرهبرداری از این طرحها میتواند به توسعه ظرفیتهای تولیدی و اشتغال استان کمک کند.