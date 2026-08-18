سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت با چهارهم وطن بازداشت شده در این کشور دیدار و آخرین وضع آنها را بررسی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت شامگاه سه شنبه در پستی که در شبکه ایکس منتشر کرد، اعلام کرد:

" پس از پیگیری و هماهنگی های انجام شده با مساعدت وزارت امورخارجه و وزارت کشور دولت کویت، محمد توتونچی سفیر کشورمان در کویت امروز در ملاقات با چهار نفر از هموطنانمان‌که سه ماه پیش بازداشت شده بودند، در جریان سلامتی و آخرین وضع این افراد قرار گرفت. "