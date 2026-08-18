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مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی از آزادی ۵۵ زندانی جرایم غیرعمد در استان با کمک خیرین ستاد دیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مراد فتحی در هشتمین جلسه هیئت امنای ستاد دیه استان گفت: به میمنت ایام پربرکت میلاد پیامبر اکرم (ص) و با همت والای خیرین، زمینه آزادی ۵۵ زندانی جرایم غیرعمد مالی که مجموع بدهی آنها بیش از ۵۶۲ میلیارد تومان برآورد شده بود، فراهم شد.
وی با تأکید بر اینکه مبلغ ۱۷ میلیارد تومان از این بدهیها با حمایت مستقیم ستاد دیه و از محل کمکهای مردمی پرداخت شده است، افزود: این اقدام نویدبخش بازگشت این عزیزان به کانون گرم خانواده است و جلوهای از مهربانی جامعه نیکوکار استان را به نمایش میگذارد.
مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی با اشاره به تداوم چالشهای موجود خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود هزار زندانی جرایم غیرعمد و مالی در ندامتگاههای استان چشمانتظار حمایتهای نوعدوستانه هستند. از عموم خیرین و نیکاندیشان دعوت میکنیم با تداوم مشارکتهای مالی خود، ستاد دیه را در مسیر آزادسازی این زندانیان و کاهش آسیبهای اجتماعی یاری کنند تا با تحقق وعده آزادی تعداد بیشتری از این افراد، شاهد گسترش فرهنگ ایثار و نوعدوستی در این ایام مبارک باشیم.