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معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بهزیستی امروز از یک سازمان صرف حمایتی عبور کرده و به متولی سلامت اجتماعی تبدیل شده است و در همین راستا امسال پوشش ۱۰۰ درصدی دانشآموزان بازمانده از تحصیل را دنبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سیدحسن موسوی در جلسه شورای معاونان اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی اظهار کرد:در حوزه معاونت سلامت اجتماعی، هیچ چالشی با این استان نداریم و حتی از ظرفیتهای موجود آن بهره میبریم.
وی با اشاره به ضرورت اجرای زیستبوم جامع مشارکت افزود:زمانی که از زیستبوم جامع مشارکت صحبت میکنیم، انتظار داریم حوزههای تخصصی و پشتیبانی در اجرای این سند، آوردهای برای کمک به ذینفعان داشته باشند. آنچه در زیستبوم موجود توضیح داده شده، بیشتر شبیه به بانک منابع تا ظرفیت مشارکت است و این ۲ موضوع با یکدیگر تفاوت دارند.
وی ادامه داد: در زیستبوم مشارکت، ظرفیت موجود و همچنین ظرفیتهایی که به سازمان افزوده میشود ملاک قرار میگیرد در حالی که سند موجود بیشتر یک بانک اطلاعاتی است.
موسوی با اشاره به عملکرد این سازمان در شرایط جنگی گفت: در جنگ رمضان و ۱۲ روزه هیچ مرکزی از مراکز زیرمجموعه بهزیستی تعطیل نشد و در نهایت جابجاییهایی متناسب با حساسیت مکانی انجام گرفت و هیچ اعتراضی نسبت به عملکرد بهزیستی در شرایط جنگی وجود نداشت.
وی با اشاره به تغییر ماموریتهای سازمان بهزیستی اظهار کرد: بهزیستی در ابتدا با ۶ فعالیت حمایتی شکل گرفت، اما امروز متولی سلامت اجتماعی شده و از نظام صرف حمایتی عبور کرده است. سازمانی که چنین تحول بزرگی را پشت سر گذاشته، باید سازوکارهای بسیار متفاوتتری برای پاسخگویی، تولیگری و مدیریت حوزه سلامت اجتماعی داشته باشد اما هنوز در این زمینه فاصله زیادی داریم.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: با وجود اینکه کارهای زیادی انجام میدهیم، هنوز به عنوان یک سازمان حمایتی شناخته میشویم بنابراین نیازمند بازنگری در وظایف و ساختارها هستیم و برنامههای سازمان نیز باید بر اساس این بازنگری اجرا شود.
موسوی با تاکید بر ضرورت آیندهنگری در سازمان بهزیستی گفت: یک سازمان هوشمند، سازمانی است که بتواند ۱۰ سال آینده را ببیند و از هماکنون تحولات آینده را پیشبینی کند و تنها با نگاه کوتاهمدت فعالیت نداشته باشد. بر این اساس، باید یک نظام دیده بانی قوی در سازمان داشته باشیم تا بتوانیم تحولات اجتماعی را به موقع شناسایی و برای آنها برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت اطلاعاتی سازمان بهزیستی اظهار کرد: هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی به دادههای روز و متنوع دسترسی ندارد و این ظرفیت میتواند در سیاستگذاری و برنامهریزیهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
وی یادآور شد: بهزیستی نخستین سازمانی است که خدمات خط مشاورهای را آغاز کرده و همین سابقه نشان میدهد که سازمان میتواند در حوزههای نوین سلامت اجتماعی نیز نقش پیشرو داشته باشد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: این بازنگری نیازمند شهامت است و باید با شجاعت نسبت به اصلاح ساختارها، وظایف و شیوههای ارائه خدمات اقدام کنیم.
موسوی یکی از دغدغههای امروز جامعه را نقش فضای دیجیتال در ازدواج، فرزندان و خانوادهها عنوان کرد و گفت: هوش مصنوعی بسیاری از تفکرات و معادلات قبلی را برهم زده و در روابط میان والدین و فرزندان نیز تنشها و ناسازگاریهایی ایجاد شده است. وظیفه ما در مسیر حفظ خانواده سالم، توجه به این تحولات به عنوان یکی از مولفههای سلامت اجتماعی است و باید برای چالشهای جدیدی که فضای دیجیتال و فناوریهای نوین ایجاد کردهاند، پاسخ مناسب داشته باشیم.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: بهزیستی باید یک سازمان ناظر و مطالبهگر در حوزه حقوق شهروندی عموم مردم و ذینفعان خود در راستای تحقق سلامت اجتماعی باشد.
موسوی با تاکید بر ضرورت اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی اظهار کرد: اجرای این نظام باید با جدیت پیگیری شود و این تنها راه برونرفت از شرایط موجود است.
وی ادامه داد:موضوع فراگیری پوشش بیمهای در حوزه سلامت روان و اجتماعی را نیز پیگیری میکنیم تا دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز در این حوزه افزایش یابد. امسال با وجود محدودیتهای بودجهای، طرح یارای برگ را ۲ برابر کردیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به فضای مجازی اظهار کرد: بسیاری از شهروندان آموزش لازم برای استفاده صحیح از این فضا را دریافت نکردهاند بنابراین لازم است نگاه ما به فضای مجازی تنها محدود به مقابله با آسیبها نباشد و آموزش و توانمندسازی مردم برای استفاده صحیح و ایمن از این فضا نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بر ضرورت پرهیز از جزیرهای عمل کردن بخشهای مختلف سازمان تاکید کرد و گفت: سازمان نباید به صورت جزیرهای کار کند و تقویت مددکاری اجتماعی و استفاده از رویکردهای مدیریت نوین میتواند یکی از راهکارهای این موضوع باشد.
موسوی با اشاره به اینکه امسال یارانهها افزایش یافته و در کنار آن، به سمت رویکرد خانواده محور حرکت میکنیم گفت: در دوران جنگ تحمیلی بیش از ۲۵ هزار نفر از جمله سالمندان، بیماران روانی، افراد دارای اعتیاد، افراد دارای معلولیت و کودکان را به خانوادههایشان تحویل دادهایم که رویکرد موثری بود.
فرگل صحاف مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی به ارائه گزارشی از عملکرد بهزیستی در سال گذشته پرداخت و چالشهای حوزه حمایت از افراد آسیب پذیر جامعه و تحت پوشش این مجموعه را برشمرد.