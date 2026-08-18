نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با تاکید بر نگاه ویژه به گره گشایی از کار مردم و ثواب قابل توجه آن در آموزه های اسلامی گفت: این امر در کنار توجه به معنویت به ویژه نمازجماعت در ادارات، از ارکان اصلی مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می روند.

امام جمعه ارومیه:گره گشایی از کار مردم و توجه به معنویت، ارکان اصلی مدیریت در نظام اسلامی هستند

امام جمعه ارومیه:گره گشایی از کار مردم و توجه به معنویت، ارکان اصلی مدیریت در نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی افزود: در آموزه های اسلامی و احادیث صادره از ائمه اطهار (ع) آمده است که برآورده شدن حاجات مردم توسط هر فرد، عنایتی از سوی الهی بوده و فرصتی برای نزدیک شدن به خداوند متعال است.

وی اضافه کرد: با توجه به این امر، باید مسوولان و مدیران دستگاه های اجرایی مختلف در راستای گره گشایی و رفع حاجات مردم بیشترین توان خود را بگذارند.

وی ادامه داد: در عین حال، فرصت مسوولیت در نظام اسلامی، نعمتی است که در قیامت از آن سوال خواهد شد و باید به بهترین شکل ممکن از این نعمت بهره ببریم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با انتقاد از برخی مدیران در خصوص بی توجهی به نماز اول وقت در ادارات اظهار کرد: متاسفانه در بررسی های صورت گرفته چندین اداره در این خصوص نمره قابل قبولی نداشته اند که تذکرات لازم در این خصوص داده شده است.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی همچنین با ابراز ناخرسندی از ترویج برخی فرهنگ های غلط در جامعه امروز گفت: دشمن به دنبال ترویج بی بندو باری است و باید با قدرت در مقابل این امر بایستیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه ظرفیت های مرزی و تجاری آذربایجان غربی را بی نظیر دانست و افزود: جا دارد که کل استان به عنوان منطقه آزاد تجاری معرفی شود.

حجت الاسلام سیدسلمان ذاکر اضافه کرد: همچنین آذربایجان غربی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر و توجه روزافزون دولت به توسعه بخش های مختلف این استان است تا عقب ماندگی ها جبران شود.

وی با تاکید بر برنامه ریزی برای مقابله با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ادامه داد: بودجه امسال و همچنین برنامه هفتم توسعه با توجه به شرایط پیش آمده نیازمند اصلاح است که امیدواریم روند آن با سرعت طی شود.

وی یکی از مهمترین مشکلات شهر ارومیه را عدم تعیین تکلیف منطقه ویژه اقتصادی ارومیه سرو دانست و اظهار کرد: علاوه بر آن، باید توجه ویژه ای هم به موضوع معدن قره آغاج داشته باشیم تا این سرمایه بی حد و حصر، مورد بهره برداری قرار گرفته و عایدات آن نصیب استان شود.