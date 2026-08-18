استاندار آذربایجان غربی با اشاره به کار جهادی صورت گرفته طی مدت فعالیت دولت چهاردهم در استان گفت: بسیاری از طرح های استان بدون ارتقای اعتباری قابل توجه، از رکود به رکورد رسیدند که این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با تاکید بر تکیه نکردن مدیران به اعتبارات دولتی برای اجرای طرح های مختلف عمرانی و خدمت رسانی به مردم افزود: در این راستا ۱۱ طرح مهم عمرانی در استان با کمترین تاثیر افزایش اعتبار، از رکود به رکورد رسیدند.

وی اضافه کرد: موضوع پرآب شدن دریاچه ارومیه، افزایش باندهای مسیر ایواوغلی به گیت منطقه آزاد ماکو، مسیر ارومیه – تبریز، پروژه شمس تبریزی، بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه، دو طرح توسعه کریدورهای برق در شمال و جنوب استان و آب ماکو از جمله این طرح هاست.

وی با اشاره به گذشت دو سال از فعالیت دولت چهاردهم ادامه داد: با وجود اینکه در مسیر خدمت رسانی به مردم در این دو سال، موانع زیادی از جمله دو جنگ و یک اغتشاش داشتیم، من احساس سختی در این دو سال نمی کنم، ولی شوروحماسه را احساس می‌کنم.

استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: دشمنان دنبال این بودند که نظام جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد ولی خداوند نهایت لطف خود را به ما نشان داد و این دو سال با سربلندی سپری شد.

رحمانی درخصوص برخی طرح های عمرانی استان که در این دو سال دوباره بر مدار اجرا بازگشتند، گفت: یکی از این طرح ها مسیر ارتباطی ایواوغلی به سمت گیت ورودی منطقه آزاد ماکو بود که سال گذشته ۲۰ کیلومتر از آن آسفالت شد، در حالی که در مجموع سه سال پیش از آن ۷۰۰ متر آسفالت شده بود.

وی با تاکید بر اینکه پیام شهادت امام شهید و شهدای راه حق در دو جنگ اخیر، تلاش بیشتر برای خدمت به این مردم بوده است، افزود: تمام تلاش من بر این است که همه منسجم و متحد و با انگیزه برای پیشرفت حرکت کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه اجرای طرح ها را مقررات دست و پاگیر اداری عنوان کرد و ادامه داد: من نمی توانم تحمل کنم که برخی مقررات، موانع پیش روی طرح های عمرانی باشد؛ عقب ماندگی ها با کار معمولی جبران نمی شود و باید روحیه بسیجی وارد کار شود.

وی اضافه کرد: مردم و شهدا به ویژه امام شهید در یک سال گذشته کاری کردند که ما اگر قبلاً هم کم کار بودیم، باید عوض شویم.

رحمانی اظهار کرد: نگاه ها در خصوص لزوم استفاده از اعتبار برای اجرای طرح ها باید عوض شود تا موانع برداشته شده و طرح های عمرانی با سرعت به سمت افتتاح پیش بروند.

وی یکی از وجوه توسعه عمرانی را توسعه شهرهای استان به ویژه شهرهای بزرگ دانست و گفت: ساماندهی ورودی شهرها در کنار نوسازی ناوگان تاکسیرانی با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ماکو از جمله مواردی است که باید اجرایی شود.

وی یکی از طرح های راکد در ارومیه را بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی عنوان کرد و افزود: استان ما ۲ هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی کم دارد که با اتمام این طرح و الحاقیه های آن، ۵۰۰ تخت به ظرفیت استانی اضافه خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه همین افزایش تخت بیمارستانی باید انگیزه ای مضاعف برای ما برای اتمام این طرح بدهد، اضافه کرد: با این بودجه های موجود اتمام این طرح سخت است ولی می توان از ظرفیت سرمایه گذاری استفاده کرد.

رحمانی با بیان اینکه یکی از مهمترین خلاهای اعتباری آذربایجان غربی عدم اختصاص حتی یک ریال از درآمدهای مرزی به استان است، ادامه داد: درصدد هستیم با رایزنی های مختلف از این محل و همچنین حقوق دولتی معادن که شرایط مشابه درآمدی نیز دارد، استفاده کنیم تا زمینه توسعه روزافزون استان فراهم شود.

وی با قدردانی از نگاه ویژه رییس جمهوری به آذربایجان غربی گفت: روحیات دکتر پزشکیان استثنایی است و با توجه ویژه ایشان، دستورات خاصی برای استان در حوزه اعتباری دریافت کرده ایم.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به دریافت دستوری درخصوص مسیر ایواوغلی به گیت منطقه آزاد ماکو از رییس جمهور و گشایش اعتباری آن، افزود: البته طبق دستورالعمل، نصف اعتبار مورد نیاز این طرح باید توسط منطقه آزاد ماکو تامین می شد که عدم اجرای این امر مشکلاتی را ایجاد کرد ولی با ورود دکتر فروزان، دبیر جدید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این گره باز شده است.

وی یکی دیگر از ظرفیت های اعتبار زایی برای اجرای طرح ها را مولدسازی عنوان کرد و ادامه داد: پارسال هزار میلیارد تومان مولدسازی فروختیم که برای اجرای طرح ها هزینه شد.

رحمانی همچنین با انتقاد از بی توجهی برخی ادارات به موضوع نماز اظهار کرد: مدیران ادارات باید در صف اول نماز حاضر شوند که این امر بسیار در توجه کارکنان موثر خواهد بود.