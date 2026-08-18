قرارداد نهایی پروژه سرمایهگذاری ساماندهی و توسعه رودخانه شهرچایی ارومیه منعقد شد
با حضور استاندار آذربایجان غربی، قرارداد نهایی پروژه سرمایهگذاری ساماندهی و توسعه رودخانه شهرچایی شهرداری ارومیه با سرمایهگذار بخش خصوصی منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
آیین عقد قرارداد نهایی پروژه سرمایهگذاری ساماندهی و توسعه رودخانه شهرچایی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، یاسر رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی استان، قهرمان عیوضلو فرماندار شهرستان ارومیه، ساسان ابراهیمزاده عضو شورای اسلامی شهر ارومیه، آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، جمعی از مدیران شهرداری و سرمایهگذار بخش خصوصی برگزار شد.
این قرارداد در راستای اجرای یکی از طرحهای مهم و راهبردی مدیریت شهری ارومیه و با هدف ساماندهی، توسعه و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای رودخانه شهرچایی و محدوده پیرامونی آن به امضا رسید.
پروژه ساماندهی و توسعه رودخانه شهرچایی از جمله طرحهای شاخص سرمایهگذاری شهری ارومیه به شمار میرود که با رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد زمینه برای توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای کیفیت محیط شهری و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی شهر اجرایی خواهد شد.
در این آیین، بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای بزرگ شهری و ضرورت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران برای تحقق طرحهای توسعهای ارومیه تأکید شد.
انعقاد قرارداد نهایی این پروژه، گامی مهم در مسیر عملیاتی شدن طرح ساماندهی و توسعه رودخانه شهرچایی و بهرهگیری از این ظرفیت مهم شهری در راستای توسعه متوازن، ارتقای سرانههای خدماتی و ایجاد فضاهای جدید برای حضور و استفاده شهروندان خواهد بود.
شهرداری ارومیه در سالهای اخیر توسعه ظرفیتهای سرمایهگذاری و استفاده از توان بخش خصوصی برای اجرای پروژههای بزرگ و زیربنایی را با رویکرد طرح اینوا در دستور کار قرار داده و پروژه ساماندهی و توسعه رودخانه شهرچایی یکی از طرحهای مهم در این مسیر محسوب میشود.