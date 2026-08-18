رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز برداشت گوجه‌فرنگی از سطح سه‌هزار و ۸۵۰ هکتار از مزارع استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود؛ امسال بیش از ۲۴۶ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری با اشاره به کاهش سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در سال جاری در راستای اجرای برنامه‌های اصلاح الگوی کشت، اظهار کرد: بر اساس برآورد‌های اولیه، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲۴۶ هزار و ۴۰۰ تن گوجه‌فرنگی از مزارع استان برداشت شود. وی با اشاره به ظرفیت ۵۵۰ هزار تنی صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول در آذربایجان‌غربی، افزود: سرانه مصرف سالانه گوجه‌فرنگی استان به صورت تازه‌خوری و فرآوری‌شده حدود ۱۷۵ هزار تن است و مازاد تولید علاوه بر تأمین نیاز سایر استان‌ها، ظرفیت مناسبی برای صادرات به کشور‌های همسایه به شمار می‌رود.

اصغری به توسعه شیوه‌های نوین آبیاری با هدف بهینه‌سازی مصرف آب اشاره کرد و گفت: با اجرای سیاست‌های مدیریت منابع آبی، هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد از مزارع گوجه‌فرنگی استان مجهز به سیستم آبیاری میکرو (نوار تیپ) شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی یادآور شد: ارقام کشت‌شده در مزارع استان از نوع هیبرید پرمحصول از جمله متین، سوپرلونا، کارن، کمودور و ۸۳۲۰ هستند و شهرستان‌های ارومیه، میاندوآب و شاهین‌دژ بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده‌اند.