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باسم نعیم عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد در حمله رژیم صهیونیستی به یک کافه در غزه، ۷ فلسطینی از جمله یک کودک شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، باسم نعیم از این حمله به یک حمله خیانتکارانه یاد کرد و شورای به اصطلاح صلح را مسئول تداوم کشتار دانست.
عضو دفتر سیاسی حماس گفت: برخی اظهارات این شورا، بر اساس دروغهای کابینه نتانیاهو و به منزله چراغ سبزی برای ادامه کشتار برداشت میشود.
عضو دفتر سیاسی حماس تأکید کرد که موفقیت یا شکست انتخاباتی نتانیاهو، مسئولیت مردم فلسطین نیست و شورای اصطلاح صلح باید نخست وزیر رژیم صهیونیستی را ملزم به اجرای توافق و پایبندی به آن کند.
این نقض عهد دوباره رژیم صهیونیستی یک روز پس از دیدار جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هیأتی از حماس به ریاست خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس صورت میگیرد.
این حمله همچنین پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور آمریکا خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در راستای اجرای طرح پیشنهادی خود برای این باریکه شد.
به دنبال این موضع گیری ترامپ، حازم قاسم سخنگوی حماس نیز از رئیسجمهور آمریکا خواسته بود که بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کند تا این رژیم به توافقهای حاصلشده برای اجرای مرحله دوم طرح صلح ترامپ در نوار غزه پایبند باشد.
او تأکید کرد که اجرای تعهدات توافقشده و حرکت به سمت مرحله دوم این طرح، نیازمند مجبور کردن طرف صهیونیستی به پایبندی به توافقها است.