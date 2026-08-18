استاندار آذربایجان‌غربی تشکل‌های اجتماعی را سرمایه‌ای راهبردی برای پیشبرد امور استان دانسته و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید ظرفیت مردم، جوانان، نخبگان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد را برای حل مسائل و ساختن آینده‌ای توانمند برای آذربایجان‌غربی به میدان آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی امروز در همایش بزرگداشت هفته تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی با اشاره به اهمیت باهم بودن در آموزه‌های دینی و تجربه جوامع موفق، افزود: جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم بنا شده و بسیاری از مشکلات کشور و استان با حضور و مشارکت مردم قابل حل است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت یک‌هزار و ۳۰۰ سازمان مردم‌نهاد در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: از این ظرفیت گسترده و سرمایه ارزشمند باید برای حل مسائل موجود و شتاب‌بخشی به روند توسعه استان استفاده کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت میدان دادن به سرمایه انسانی، از اجرای طرح «مدیران فردا» خبر داده و افزود: جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جوانان از اهداف این طرح بوده و جامعه‌ای که از سرمایه انسانی توانمند و امیدوار برخوردار باشد، مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.

رحمانی همچنین با اشاره به راه‌اندازی پویش "رود روان" برای بازگشایی مسیر‌های منتهی به دریاچه ارومیه، اضافه کرد: مسیر موفقیت این پویش از دل مشارکت مردم و هم‌افزایی ظرفیت‌های اجتماعی می‌گذرد.

وی در پایان با اعلام آمادگی برای حمایت از تشکل‌های اجتماعی و پیگیری مطالبات آنان، افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا تشکل‌های اجتماعی بتوانند در فضایی مناسب، با انسجام بیشتر، ظرفیت‌های خود را برای خدمت به مردم و توسعه آذربایجان‌غربی به کار گیرند.