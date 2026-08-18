به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اختتامیه دهمین همایش بین المللی تئاتر پیدا روی اربعین با عنوان روایت راهیان، در حوزه هنری انقلاب اسلامی برندگانش را شناخت.

در ابتدای این مراسم کوروش زارعی دبیر این رویداد ضمن تشکر از شرکت کنندگان در این رویداد گفت: ما همه‌ی زندگی مان باید تلاش کنیم برای امام حسین (ع) کاری انجام بدهیم.

هرکسی هم در این رویداد شرکت کرده مزدی جز حب اهل بیت ندارد و ما همه در دستگاه محبت اهل بیت باید بمانیم و کار کنیم.

در ادامه این مراسم از کسانی که در ۱۰ دوره این رویداد همراه و پشتیبان این اتفاق بودند تقدیر به عمل آمد.

ستاد مرکزی اربعین حسینی نیز از کوروش زارعی که دبیری این رویداد را سال‌ها به عهده داشته تقدیر و تشکر به عمل آورد.

به پاس تلاش‌های بی وقفه ابوالفضل غریبی پور در حوزه هنری در طول بیش از ۳۰ سال توسط کوروش زارعی لوح سپاس به ایشان اهدا شد.

بعد از اهدای لوح تقدیر تئاتر مردمی ظهر عاشورا به اجرا در آمد

در ادامه این مراسم

از میزبانان و موکب داران ایرانی و عراقی اربعین ۱۴۰۵

به پاس زحمات بی دریغشان در ایام اربعین و پذیرایی زوار در دو کشور ایران و عراق، تقدیر به عمل آمد.

در بخش رسانه‌ها و امور هماهنگی بین المللی این همایش هم برندگان معرفی و به آنها لوح تقدیر اهدا شد.

در ادامه تقدیر و تشکر‌ها از هنرمندان تئاتر‌های این

رویداد که در مسیر پیاده روی اربعین و مرز‌های چندگانه ایران به اجرای نمایش پرداختند هم تقدیر شد.

از عوامل نمایش روایت عشق که از تهران تا کربلا، در شهر‌های مختلف ایران و نجف در عراق ۵۰ نمایش را مجموعا اجرا کردند، تقدیر شد.

در پایانِ مراسم تقدیر از کارگردانان همایش روایت راویان، بازیگران و گروه‌های سرود تقدیر به عمل آمد.

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