جمهوری اسلامی ایران پس از تجربه جنگ نظامی ۱۲ روزه، کودتای امنیتی ۱۸ دی ماه پارسال و جنگ رمضان و تبادل اتش گسترده ۱۷ روزه نبرد هرمز در حال تغییر رویکرد دفاعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت: رویکرد دفاعی ایران همواره مبتنی بر بازدارندگی که پیشتر و بیشتر از طریق خویشتنداری بود، اما در این مرحله بر پایه افزایش واقعی هزینه‌های نظامی و اقتصادی بر دشمنان استوار است.

ایران از دیگر سو، مسیر دیپلماسی بجز با رژیم صهیونی که موجودیتی جعلی و غیر مشروع است هرگز نبسته است، زیرا گفت‌و‌گو را رویکردی مطلقا منفی یا مثبت نمی‌داند بلکه ان را ابزاری برای احقاق حقوق ملت می‌داند.

افزون بر ۱۴ ماه فراز و فرود درگیری مستقیم نظامی با امریکا موجب شد تا ایران تغییراتی در ساختار فرماندهی، رویکرد راهبردی و شیوه رزم ایجاد نماید.

نخستین تغییر ساختار نظامی شامل ادغام قرارگاه خاتم الانبیاء در ستاد کل نیرو‌های مسلح است که موجب تمرکز بیش از پیش فرماندهی و هماهنگی زمان جنگ می‌شود.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی پس از سپردن مسئولیت ارتقاء توانمندی و آمادگی‌های همه‌جانبه و روزآمد دفاعی-امنیتی نیرو‌های مسلح و بسیج مردمی و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی، و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تصریح کردند که روند ادغام ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) مبتنی بر تدبیر امام شهید (رضوان الله تعالی علیه) تکمیل شود. دگرگونی در مفهوم "بازدارندگی " هم از موضوعاتی است که در دوران جنگ و پس از جپگ رمضان وارد مرحله نوینی شده است. برخی کارشناسان براین باورند که " صبر راهبردی " که به خویشتنداری تعبیر شده بود، دشمن را دچار این خطای محاسباتی کرد که هزینه حمله به ایران " قابل مدیریت " است.

فرمانده معظم کل قوا در دور جدید، فرمان به راهبرد نوینی مبتنی بر " بازدارندگی حداکثری " و " اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت" دادند.

حضرت ایت الله سید مجتبی خامنه‌ای در حکم سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطالباتی را مطرح کردند که " ارتقاء مستمر و همه‌جانبه‌ی توانمندی‌ها به منظور بازدارندگی حداکثری و آمادگی هوشمندانه برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن " در صدر ان قرار دارد.

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب به عنوان رئیس بسیج مستضعفین هم راهبر‌های جدیدی ابلاغ کرده‌اند که " هر ایرانی، یک بسیجی"، " تقویت شبکه اطلاعات مردمی "، " استفاده از ظرفیت آحاد مردم " از کلیدواژه‌های اصلی ان است.

نهاد‌هایی که پس از انقلاب ایجاد شده‌اند عموما دارای پسوند " انقلاب اسلامی " است که در این میان بسیج، در زمره استثناء‌های قابل تامل است، زیرا نام آن " بسیج مستضعفین " است.

دایره شمولیت بسیج بسیار گسترده و حتی فراتر از مرز‌های زمانی، ملی و مکتبی است بگونه‌ای که امام شهید ۴ سال پیش فرمودند: با توجه به معنای حقیقی بسیجی، اشخاصی همچون شیخ محمد خیابانی، محمد تقی پسیان، میرزا کوچک خان جنگلی، آقا نجفی و حاج آقا نورالله، آسیدعبدالحسین لاری و رئیسعلی دلواری را هم می‌توان به نوعی بسیجی نامید. شهید حاج قاسم سلیمانی که داعش به عنوان خطرناک‌ترین طرح ضد امنیتی در غرب اسیا را که امریکا طراحی کرده بود به شکست کشاند معتقد به بهره گیری از نیرو‌های فرامرزی و حتی چند ملیتی بود.

شهید سلیمانی که از پیروان راستین و باورمند به اندیشه بسیج مستضعفین در مکتب امامین انقلاب اسلامی بود حتی نیرو‌هایی از میان مسیحیان با عنوان " بابلیون " سازماندهی کرد که نقش انان در شکست تروریست‌های داعش و تامین امنیت مناطق نینوا فراموش نشدنی است.

رهبر انقلاب اسلامی که فرمان به تقویت بسیج داده‌اند در حقیقت استمرار زمینه سازی تحقق اندیشه امامین انقلاب مبتنی بر تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی را مد نظر قرار داده‌اند.

" مقابله با استکبار صهیونی - امریکایی "، " مقابله مردم پایه با تهدیدات دشمن»، " توسعه خدمات اجتماعی اثربخش با محوریت مسجد"، " ترویج فرهنگ بسیجی به عنوان الگوی مقاومت و پایداری مردمی" از دیگر مولفه‌هایی است که در زمره مسئولیت‌های بسیج تلقی شده‌اند.

دکترین جدید رهبر معظم انقلاب اسلامی که در احکام فرماندهان متبلور شده بی تریدد افق نوینی در رویکرد نظامی و امنیتی کشور می‌گشاید که متناسب با نظم جدید بین المللی است.

ایران با تلفیق ابزار‌های نظامی، اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، معماری امنیت پایدار در منطقه غرب اسیا را هدف گذاری کرده که کشور‌های " هم نوشت " هم به آرامی با دل کندن از امریکایی‌ها بصورت پیدا و پنهان به آن روی خوش نشان می‌دهند.

تولید امنیت درون زا در منطقه غرب اسیا طبعا با خلع سلاح اتمی دشمن صهیونی، برچیدن پایگاه‌های امریکایی و عدم دخالت غرب در امور داخلی کشور‌های منطقه محقق خواهد شد.

ایران در چارچوب راهبرد جدید با فشردن گلوی دشمنان در تنگه هرمز هزینه‌های اقتصادی، نظامی و حیثیتی بر امریکا تحمیل کرده است تا دیگر برای شروع ماجراجویی جدید، دچار خطای محاسباتی نشود.

#دکتر_حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی