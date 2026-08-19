بیست و هشتم مردادماه، یادآور یکی از تلخ‌ترین و در عین حال آموزنده‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ایران است؛ روزی که توطئه مشترک دلار‌های آمریکایی و دسیسه‌های انگلیسی، با سوءاستفاده از شکاف‌های داخلی و اعتماد ساده‌لوحانه به بیگانگان، دولت قانونی ایران را سرنگون کرد و نظام سلطه را برای ۲۵ سال دیگر بر مقدرات این کشور مسلط ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، فرجام دراماتیک نهضتی بود که با هدف ملی‌شدن صنعت نفت و کوتاه‌کردن دست استعمار پیر انگلیس از منابع ملی آغاز شد.

دکتر محمد مصدق با تکیه بر پشتیبانی مردمی و حمایت‌های بی‌دریغ مرجعیت دینی و در رأس آن آیت‌الله کاشانی، توانست نفت ایران را ملی کند؛ اما تفرقه، اختلاف‌افکنی دشمنان و غفلت از توطئه‌های پشت‌پرده، به سرعت ورق را برگرداند.

طراحان عملیات «آژاکس» (سیا و‌ام‌آی‌۶) با تکیه بر جنگ روانی، خرید اراذل و اوباش، همراهی دربار و از همه مهم‌تر ایجاد انشقاق میان رهبران نهضت، سناریوی سقوط دولت را کلید زدند.

مصدق که با خوش‌بینی مفرط به ایالات متحده به عنوان «میانجی بی‌طرف» می‌نگریست، ناگهان خود را در محاصره تانک‌هایی دید که با بودجه آژانس‌های اطلاعاتی واشنگتن راهی خیابان‌های تهران شده بودند.

این واقعه نشان داد که اعتماد به وعده‌های استکبار جهانی، سرابی بیش نیست و دشمن برای حفظ منافع غارتگرانه خود، از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند.

امروز، با گذشت بیش از هفت دهه از آن واقعه استعماری، ۲۸ مرداد همچنان به عنوان یک آینه عبرت پیش روی ملت ایران و همه کشور‌های آزادی‌خواه قرار دارد.

تحولات کودتای ۲۸ مرداد اثبات کرد که راهبرد قدرت‌های سلطه‌گر در مواجهه با استقلال‌طلبی ملت ایران همواره ثابت بوده و تنها ابزارها و روش‌های آنان از کودتای نظامی سخت به فشارهای اقتصادی، جنگ شناختی و عملیات نفوذ تغییر یافته است.

کودتای۲۸مرداد تا همیشه به عنوان سندی از بدعهدی و مداخله‌جویی بیگانگان در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده است. پیام بنیادین این واقعه برای امروز، حفظ هوشیاری ملی، تقویت وحدت کلمه، پرهیز از تکیه بر بیگانگان و استمرار ایستادگی در مسیر استقلال همه‌جانبه کشور است.

این روز تاریخی یادآور این حقیقت است که استقلال و عزت یک ملت تنها در سایه انسجام ملی، اتکا به توان داخلی و هوشیاری در برابر لبخند‌های فریبنده بیگانگان حفظ می‌شود.