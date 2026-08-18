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ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نشست سران گردان نخبه در غزه را هدف قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رژیم تل آویو مدعی شد که در این نشست فرمانده یک گروهان مقاومت و سه فرمانده گروههای فلسطینی حضور داشتند.
نیروهای مقاومت تاکنون واکنشی نسبت به این ادعای رژیم صهیونیستی نداشتند.
این نقض عهد دوباره رژیم صهیونیستی یک روز پس از دیدار جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با هیئتی از حماس به ریاست خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس صورت میگیرد.
این حمله همچنین پس از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور آمریکا خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در راستای اجرای طرح پیشنهادی خود برای این باریکه شد.
به دنبال این موضع گیری ترامپ، حازم قاسم سخنگوی حماس از رئیسجمهور آمریکا خواسته بود که بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کند تا این رژیم به توافقهای حاصلشده برای اجرای مرحله دوم طرح صلح ترامپ در نوار غزه پایبند باشد.
او تأکید کرد که اجرای تعهدات توافقشده و حرکت به سمت مرحله دوم این طرح، نیازمند مجبور کردن طرف صهیونیستی به پایبندی به توافقها است.