رژیم اشغالگر صهیونیستی که بامداد امروز به فرودگاه نظامی ادلب کرده بود، جنوب سوریه را هم آماج حملات توپخانه‌ای قرار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه الاخباریه سوریه اعلام کرد: دره روستای عابدین در حومه غربی درعا در جنوب سوریه هدف حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی بامداد امروز نیز فرودگاه نظامی «ابو الظهور» در حومه ادلب در شمال غرب سوریه را هدف حمله هوایی قرار داد.

در حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی، چهار بار باند این فرودگاه هدف قرار گرفت.

وزارت خارجه سوریه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی ابوالظهور در استان ادلب را به‌شدت محکوم کرد.

وزارت خارجه سوریه اعلام کرد این حملات «تجاوزی غیرموجه و نقض آشکار حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور» به شمار می‌رود.

این وزارتخانه تأکید کرد که ادامه حملات رژیم صهیونیستی بار دیگر تلاش‌های این رژیم برای تضعیف روند‌های مربوط به برقراری ثبات در سوریه را آشکار می‌کند.

وزارت خارجه سوریه همچنین رژیم صهیونیستی را مسئول تشدید تنش‌های ناشی از این حملات دانست و از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدام را محکوم کنند.

در این بیانیه آمده است که سوریه به دفاع از حقوق و منافع ملی خود از طریق ابزار‌های مشروع و در چارچوب قوانین و عرف‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد.