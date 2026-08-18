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تعامل دولت و مجلس برای افزایش اعتبار کالابرگ

تعامل دولت و مجلس در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ، موضوعی بود که علت حضور برخی از نمایندگان دولت در جلسه امروز مجلس شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۷- ۲۲:۴۵
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برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان دولت ، تعامل مجلس و دولت ، کالابرگ
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