به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۶ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۹ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۱۸ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۴۳ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۵۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۱۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۷ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: قالَ اللّه ُ عَزَّ و َجَلَّ... اِذا قالَ العَبدُ: «بِسمِ اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ» قالَ اللّه جَلَّ جَلالُهُ: بَدَاَ عَبدى بِاسمى، وَ حَقٌّ عَلَىَّ اَن اُتـَمِّمَ لَهُ اُمورَهُ و اُبارِکَ لَهُ فى اَحوالِهِ.

خداوند می‌فرماید: «.. هرگاه بنده بگوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم، خداى متعال مى گوید: بنده من با نام من آغاز کرد. بر من است که کارهایش را به انجام رسانم و او را در همه حال، برکت دهم». (امالی (صدوق) ص ۱۷۷۴ - عیون اخبار الرضا ج ۱، ص ۳۰۰، ح ۵۹)

احکام شرعی:

تلفظ صحیح الفاظ نماز

سوال) الفاظ نماز چگونه باید ادا شوند؟ آیا فقط حرکت دادن لب‌ها هنگام ذکر کافی است؟

جواب) در نماز، واجب است کلمات به‌گونه‌ای ادا شوند که بر آن «قرائت» صدق کند. بنابراین، قرائت قلبی؛ یعنی گذراندن کلمات در ذهن و قلب، یا صرفاً حرکت دادن لب‌ها بدون تلفظ، کافی نیست. نشانه صدق قرائت این است که نمازگزار، در صورتی که دچار سنگینی گوش یا سر و صدای محیط نباشد، بتواند آنچه را می‌خواند و بر زبان جاری می‌کند، بشنود. (استفتائات مقام معظم رهبری)