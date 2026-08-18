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تیم فوتبال تراکتور در حساسترین بازی هفته دوم لیگ برتر فوتبال مقابل سپاهان به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز از ساعت ۲۰ امروز (سهشنبه) برگزارکننده حساسترین دیدار هفته دوم بودند و در ورزشگاه نقش جهان رودرروی هم قرار گرفتند که تراکتور با نتیجه ۲ بر صفر به برتری رسید.
در شرایطی که بازی تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل دنبال میشد، در ۱۰ دقیقه پایانی همه چیز به نفع تراکتور تغییر کرد و امیرحسین حسینزاده با گلزنی در دقایق ۸۳ و ۳+۹۰، کاری کرد تا پُرشورها با اندوختهای ۳ امتیازی به تبریز برگردند.
قضاوت این دیدار برعهده موعود بنیادیفرد بود و این داور، عادل خامروبکوف و شهریار مغانلو از تراکتور با کارت زرد جریمه کرد.
تراکتور با کسب دومین پیروزی متوالی خود در فصل جدید، سه امتیاز ارزشمند از ورزشگاه نقش جهان به دست آورد و به روند موفق خود ادامه داد. سپاهان نیز نخستین شکست فصل را تجربه کرد.