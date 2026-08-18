وزارت خارجه دو دیپلمات فرانسوی را به‌عنوان عناصر نامطلوب معرفی ورود آنها به ایران را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره معرفی دو دیپلمات فرانسوی به‌عنوان عناصر نامطلوب اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آورده است: " با توجه به فعالیت‌های خلاف حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، از سوی دو مامور شاغل در سفارت فرانسه در تهران، و نظر به اینکه با وجود گذشت چند هفته از افشای رفتار‌های غیرقانونی این دو فرد هیچ اقدامی از سوی دولت متبوعشان برای تصحیح رفتار و تضمین تکرارنشدن چنان رفتار‌هایی مشاهده نگردید، وزارت امور خارجه این دو مامور را به‌عنوان عنصر نامطلوب می‌شناسد و بر این اساس ورود آنها به ایران ممنوع خواهد بود. "

وزیر امور خارجه فرانسه هم در واکنش به اطلاعیه وزارت امور خارجه ایران درباره معرفی ۲ دیپلمات فرانسوی به‌عنوان «عناصر نامطلوب»، اعلام کرد که ۲ دیپلمات ایرانی در روز‌های آینده اخراج خواهند شد.