استاندار آذربایجان شرقی گفت: منطقه آزاد ارس صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است و سرمایه گذاران همواره با حضور و سرمایه گذاری در این منطقه زمینه ارتقای جایگاه و کسب رتبه‌های برتر اقتصادی را فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در آیین کلنگ زنی ساختمان اتاق بازرگانی تبریز شعبه جلفا اظهار کرد: برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و در پاسخ به مطالبات بخش خصوصی منطقه آزاد ارس، همچنین در جریان سفر‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به منطقه موضوع توسعه خدمات و حمایت از فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سرمست ادامه داد: یکی از مباحث مطرح شده ایجاد شعبه‌ای از اتاق بازرگانی تبریز در منطقه آزاد ارس بود تا خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در محل ارائه شده و فرآیند‌های تسهیل گری برای بخش خصوصی تقویت شود.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مطالبه فعالان اقتصادی برای شکل گیری اتاق بازرگانی مستقل جلفا گفت: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه به دنبال استقلال اتاق بازرگانی جلفا هستند و مدیریت استان نیز از این امر حمایت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی از آنجا که اتاق بازرگانی تبریز برای سرمایه گذاری در این زمینه پیشقدم شده و برنامه توسعه شعبه خود در جلفا را دارد راه اندازی این شعبه اقدامی مناسب برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی منطقه است.

سرمست خاطرنشان کرد: کلنگ زنی امروز با اعتبار اتاق بازرگانی تبریز و به عنوان شعبه جلفا انجام می‌شود، اما با توجه به وعده‌ای که از گذشته برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی منطقه داده‌ایم، موضوع شکل گیری اتاق بازرگانی مستقل جلفا نیز قابل حمایت و پیگیری است.

وی افزود: در جلسات اختصاصی، سازوکار استقلال اتاق بازرگانی جلفا بررسی خواهد شد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم از سوی بخش خصوصی و منطقه آزاد ارس، شخصاً معتقدم برخورداری از دو کرسی مستقل در انتخابات اتاق بازرگانی ایران می‌تواند دستاورد مهمی برای منطقه باشد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: در صورت فراهم شدن الزامات و شکل گیری اراده و همت لازم برای پیگیری اتاق بازرگانی مستقل جلفا، مدیریت استان از این روند استقبال و حمایت خواهد کرد؛ اما تا زمان مشخص شدن سازوکار‌های آن، فعالیت اتاق بازرگانی تبریز شعبه جلفا دنبال خواهد شد.