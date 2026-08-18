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اگر تمایل دارید با پایتخت فلافل ایران آشنا شوید، همراه ما به لشکرآباد اهواز بیایید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، وقتی صحبت از فلافل میشود، ناخودآگاه همه به یاد جنوب ایران میافتند، غذایی خوش طعم و لذیذ که به نام جنوبیها ثبت شده است.
اهواز، یکی از شهرهای استان خوزستان، منطقهای به نام لشکر آباد دارد که به پایتخت فلافل ایران معروف شده و میزبان مسافران از اقصی نقاط کشور و استانهای و حتی کشورهای مختلف است.
غذاها و خوراکیهای این منطقه محدود به فلافل نیست و پاکوره، سمبوسه، حمیصه، باقلوا و کُپه و... خوشمزه با ادویههای جنوبی و خاص هم دلبری میکنند.
فلافل ترکیبی از نخود، پیاز، سیر، سبزیجات معطر و ادویه مخصوص است.
منطقه لشکرآباد، پایتخت فلافل ایران تا پاسی از شب پذیرای شهروندان و هموطنان از اقصی نقاط کشور است.