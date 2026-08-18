به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز در چارچوب هفته دوم لیگ برتر شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.

سپاهان بازی را بهتر آغاز ‌کرد و هر چه از بازی می‌گذشت تسلط بیشتری به توپ و میدان پیدا می‌کرد؛ موقعیت‌های خطرناکی هم زرد پوشان ایجاد کردند اما در نیمه نخست توانستند دروازه تراکتور را باز کنند.

در نیمه دوم بازی روند آرام‌تری گرفت و تا دقایقی پایانی بدون گل پیش رفت اما با نبوغ تراکتوری ها در دقیقه ۸۵ و ۹۳ با گل های امیرحسین حسین‌زاده دروازه سپاهان باز شد و تراکتور با کسب سه امتیاز حساس خارج از خانه، دومین برد متوالی خود را جشن گرفت.