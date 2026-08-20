مسجد خاتم‌الانبیا در مسکن مهر کاشان با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و خدماتی، به یکی از مراکز فعال و اثرگذار این منطقه تبدیل شده است.

با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و خدماتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مسجد در کنار فعالیت‌های مذهبی، کلاس‌های آموزشی و مهارتی مختلفی برای ساکنان برگزار می‌کند که از جمله آنها می‌توان به کلاس‌های زبان، ریاضی، رباتیک، طراحی و نقاشی اشاره کرد.

مسجد خاتم‌الانبیا همچنین با ایجاد و راه‌اندازی مغازه‌های مورد نیاز محله، از جمله نانوایی، میوه‌فروشی و فروشگاه، بخشی از نیاز‌های روزمره ساکنان مسکن مهر را تأمین کرده است.

درآمد حاصل از این واحد‌های تجاری نیز به عنوان یکی از منابع درآمدی مسجد، در مسیر توسعه و تقویت فعالیت‌های آن استفاده می‌شود.