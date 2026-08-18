بیستمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و صنایع وابسته امروز بیست و هفتم مرداد با حضور استاندار خراسان رضوی در محل نمایشگاه دائمی بین المللی مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست نمایشگاه بین‌ المللی مشهد در حاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی آخرین دستاوردها، فناوری‌ ها و نوآوری‌ های این حوزه و ایجاد بستر مناسب برای تعامل میان تولیدکنندگان، سرمایه‌ گذاران، فعالان اقتصادی و مراکز علمی و پژوهشی برپا شده است.

حسین گیوری افزود: در این دوره از نمایشگاه بیش از ۷۰ شرکت از استان‌ های خراسان رضوی، سمنان، فارس، قزوین، قم، گلستان، مازندران، یزد، اصفهان و البرز حضور دارند و توانمندی‌ های خود را در بخش‌ های مختلف زنجیره صنعت دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی ارائه می‌ کنند.

وی ادامه داد: نمایشگاه در سالن‌ های فردوسی و عطار در فضایی بیش از پنج هزار مترمربع برپا شده است و زمینه فعالیت طیف گسترده‌ ای از فعالان حوزه تولید و پرورش دام، طیور و آبزیان تا خوراک و مکمل‌ ها، دارو و واکسن‌ های دامپزشکی، تجهیزات و ماشین‌ آلات دامداری و مرغداری، تجهیزات شیلات و آبزی‌ پروری، خدمات فنی و مشاوره‌ ای و نیز محصولات و فناوری‌ های نوین را دربرمی‌گیرد.

سرپرست نمایشگاه بین‌ المللی مشهد گفت: برگزاری کارگاه‌ های آموزشی تخصصی و نشست‌ های تخصصی با حضور مسئولان دولتی، تشکل‌ های صنفی و هیئت‌ های بین‌ المللی، رونمایی از محصولات و فناوری‌ های نوین و نشست‌ های انتقال تجربه و معرفی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری از جمله برنامه‌ های جانبی این رویداد است.

گیوری افزود: غرفه شرکت‌ های دانش‌ بنیان و استارتاپ‌ ها، غرفه شهرستان نیشابور و غرفه های تخصصی اسب از جمله بخش‌ های پیش‌ بینی‌ شده در نمایشگاه است.

وی با بیان این که این نمایشگاه از امروز ۲۷ مردادماه تا ۳۰ مرداد ماه برپا خواهد بود، ادامه داد: علاقمندان می‌ توانند در این ایام هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.

بیستمین نمایشگاه تخصصی دام؛ طیور؛ آبزیان و شیلات و صنایع وابسته، با حضور استاندار خراسان رضوی، فرماندار مشهد، مدیران کل جهاد کشاورزی و دامپزشکی خراسان رضوی، رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان، فرمانداران شهرستان‌ های خراسان رضوی و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهری افتتاح شد.