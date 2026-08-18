ساکت الهامی، سرمربی تیم پیکان بعد از بازی با گل گهرسیرجان گفت: تیم برتر دو نیمه بودیم و بازی قابل قبولی داشتیم.



به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساکت الهامی، سرمربی پیکان در نشست خبری پس از بازی با گل گهر سیرجان گفت: در هر دو نیمه تیم برتر میدان بودیم. تیم حریف هم یک موقعیت خوب داشت، بازیکنان شجاعانه بازی کردند و دست تک تک آنها را می‌بوسم. در ادامه مسیر تیم بهتری خواهیم شد.

وی افزود:همیشه تیم‌ها در ابتدا لیگ کار سختی پیش رو دارند تا شناخت از تیم‌ها بیشتر می‌شود. با اضافه شدن بازیکنان جدید و تمرین بیشتر هماهنگی هم در تیم بیشتر هم خواهد شد.