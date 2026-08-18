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استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای منطقه آزاد ارس برای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید گفت: باید از ظرفیت منطقه آزاد ارس بیشتر از اینها برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست پس از بازدید تعدادی از واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس در جریان سهشنبههای اقتصادی و در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی گفت: لازم میدانم از تلاشهای مدیران بخش دولتی و خصوصی که در تسهیل واردات و تامین کالاهای اساسی از منطقه آزاد ارس ظرفیت زیادی ایجاد کردند تشکر کنم که توانستیم علاوه بر تامین نیازهای استان، نیازهای استانهای همجوار را هم تامین کنیم.
وی با اشاره به مطالبات تعدادی از مدیران واحدهای تولیدی تاکید کرد: بخشی از مسائل قبلا در سفر وزیران و اعضای هیئت دولت به استان به تصویب رسیده است. مدیران استان لازم است مصوبات سفرهای وزیران را پیگیری کنند تا به مرحله اجرا برسند. همه دستگاههای مربوطه استان باید به طور جدی این مصوبات را تا مرحله اجرایی شدن پیگیری کنند.
سرمست در ادامه به پیگیری مسائل مهم و راهبردی توسعه استان در دوشنبههای کاری تهران اشاره کرد و افزود: دوشنبهها در ماموریتهای کاری در تهران، هر هفته با تعدادی از وزیران و مدیران ارشد کشور برای پیگیری و حل مسائل راهبردی توسعه استان دیدار کرده و حل مشکلات را پیگیری میکنیم. انتظار داریم مدیران دستگاههای مختلف استان از نتایج مهم این پیگیریها حداکثر بهرهبرداری را برای توسعه استان انجام دهند.
وی ادامه داد: ما بایستی از ظرفیت منطقه آزاد ارس بسیار بیشتر از اینها برای حل مشکلات اقتصادی استان و کشور استفاده کنیم، مدیران استان و منطقه آزاد ارس همه تلاش خود را برای ادای وظیفه در این برهه حساس انجام دهند.
استاندار آذربایجان شرقی بر ترخیص تجهیزات مجتمع مس سونگون در جهت توسعه این واحد بزرگ معدنی تاکید کرد و گفت: از همه ظرفیتهای استان و منطقه آزاد ارس برای تسریع در روند توسعه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی استفاده خواهیم کرد.
سرمست بر ضرورت تداوم واردات کالاهای اساسی از منطقه آزاد ارس تاکید کرد و افزود: از مدیر عامل و دیگر مدیران سازمان منطقه آزاد ارس میخواهیم همه تلاش خود را برای تسریع در واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از مبادی منطقه آزاد ارس با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی را انجام دهند.
وی در ادامه بر تداوم اجرای برنامه سهشنبههای اقتصادی در استان تاکید کرد و گفت: ما خود را موظف به حمایت از بخش تولید میدانیم و امروز هم با حضور در منطقه آزاد ارس از سه واحد بزرگ تولیدی بازدید کردیم که مهمترین مشکلات آنها در تامین مواد اولیه، انرژی و مسائل مالی و بانکی بررسی و مورد تصویب ستاد تسهیل قرار گرفت.
سرمست ادامه داد: مشکلات تعداد ۱۰ واحد تولیدی و خدماتی در سایر شهرستانهای استان هم در همین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و موانع رشد تولید این واحدها اعم از مشکلات بانکی، مجوز توسعه، تامین سوخت و انرژی مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات تسهیل گرانه تولید در خصوص این واحدها به تصویب رسید.
استاندار آذربایجان شرقی خواستار تمرکز حسابهای بانکی و مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ در داخل استان شد و گفت: ما تلاش میکنیم حسابهای بانکی واحدهای تولیدی و معدنی دولتی به بانکهای استان منتقل شود، اما از سوی دیگر شاهدیم که حسابهای بانکی برخی شرکتهای بزرگ بخش خصوصی هم در تهران است، لذا من از این عزیزان هم میخواهم حسابهای بانکی خود را به بانکهای آذربایجان شرقی منتقل کنند تا بتوانیم در ارتباط با مسائل با سیستم بانکی با نگاه حمایتی بیشتری جلب کنیم.
سرمست خواستار ساماندهی پایانههای مرزی و روان سازی صادرات و واردات از گمرکات و پایانههای مرزی استان شد و تاکید کرد: نقش گمرکات و پایانههای مرزی آذربایجان در شرایط فعلی بسیار مهم و راهبردی است. از مدیران مرتبط این حوزه به خصوص مدیران گمرکات استان میخواهیم تمام استعداد و توانایی خود را برای رفع موانع و افزایش ظرفیتهای گمرکات استان را به کار بگیرند.