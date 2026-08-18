با هدف ارتقای سطح سلامت و بهبود شرایط معیشتی مردم روستاهای محروم، اردوی یک‌روزه جهادی پزشکی با حضور تیم‌های متخصص و کارشناسان سلامت، در روستای زرگران شهرستان دورود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان، جانشین فرمانده سپاه ناحیه دورود، از برگزاری اردوی یک‌روزه جهادی پزشکی در روستای زرگران خبر داد و اعلام کرد که این اقدام در قالب برنامه‌های خدمت‌رسانی بی‌دریغ سپاه به مناطق محروم و دورافتاده صورت گرفته است.

سرهنگ اسحاق جهانگیری، با اشاره به اهمیت سلامت در مناطق روستایی، اظهار داشت: «در این اردوی جهادی، هدف اصلی ارائه خدمات رایگان و باکیفیت درمانی به روستاییانی بود که دسترسی محدودی به مراکز درمانی دارند.»



وی افزود: در این برنامه، تیم‌های پزشکی متشکل از پزشکان عمومی، متخصصان، دندانپزشکان و پزشکان متخصص زنان و زایمان حضور داشتند تا نیازهای درمانی مردم را پوشش دهند.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه دورود همچنین با اشاره به حضور تیم‌های مراقبت سلامت، تأکید کرد: «علاوه بر خدمات درمانی تخصصی، حضور روان‌شناسان، مراقبان سلامت و کارشناسان حوزه سلامت، امکان ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی را نیز برای اهالی روستای زرگران فراهم آورد.»