همزمان با روز جهانی عکاس، نگاهی به هنر عکاسی و نقش عکاسان در ثبت لحظه‌ها، رویدادها و روایت تصویری زندگی؛ قاب‌هایی که بخشی از خاطرات و تاریخ را برای همیشه ماندگار می‌کنند.

عکاس : خبرگزاری صداوسیما