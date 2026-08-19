امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

روز عکاس؛ روایت لحظه‌ها در قاب دوربین

همزمان با روز جهانی عکاس، نگاهی به هنر عکاسی و نقش عکاسان در ثبت لحظه‌ها، رویدادها و روایت تصویری زندگی؛ قاب‌هایی که بخشی از خاطرات و تاریخ را برای همیشه ماندگار می‌کنند.
عکاس :خبرگزاری صداوسیما
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ - ۰۷:۰۷
خبرهای مرتبط

عکس‌های منتخب خبری جهان | ۱۰ خرداد ۱۴۰۵

برندگان مسابقات عکاسی طیبعت بی جان

جوایز عکاسی خیابانی لنز کالچر ۲۰۲۶

برچسب ها: عکاس ، عکس ، دوربین
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 