انتشار دود و مشاهده شعله‌های فلر در مجتمع پتروشیمی ایلام، نگرانی‌هایی را درباره کیفیت هوای شهر چوار و مناطق پیرامونی ایجاد کرده است و شهروندان خواستار شفاف‌سازی مسئولان شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ انتشار دود و مشاهده شعله‌های فلر در مجتمع پتروشیمی ایلام در روز‌های اخیر، نگرانی‌هایی را درباره کیفیت هوای شهر چوار و مناطق پیرامونی ایجاد کرده است.

شهروندان چوار با مشاهده این وضعیت، خواستار شفاف‌سازی مسئولان درباره منشأ آلاینده‌ها، میزان انتشار و تأثیر احتمالی آن بر کیفیت هوای منطقه شده‌اند.

در همین حال، مسئولان پتروشیمی ایلام اعلام کردند که منشأ بروز شرایط اخیر، نقص فنی ناشی از مشکل در «پست برق واحد الفین» بوده است و با اقدامات فنی و تخصصی انجام‌شده، این مشکل برطرف شده است.

با این حال، شهروندان همچنان خواستار نظارت مستمر بر فعالیت‌های صنعتی و ارائه اطلاعات شفاف درباره وضعیت آلایندگی این مجتمع هستند.