ذوب آهن و ملوان بندرانزلی امشب به مصاف هم می‌روند

ذوب آهن و ملوان بندرانزلی امشب به مصاف هم می‌روند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام رسانه رسمی باشگاه ذوب‌آهن، در هفته دوم بیست‌و‌ششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس دیدار تیم های فوتبال بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی برگزار می شود.

داور این دیدار فرهاد امینی و کمک داوران اسماعیل احمدی و علی فراهانی است.

داورچهارم این بازی مصطفی بینش، ناظر رحیم رحیمی مقدم

و داور VAR وحید زمانی و مهدی جبرئیلی هستند.