هفته دوم لیگ برتر فوتبال، توقف آلومینیوم مقابل چادرملو

هفته دوم لیگ برتر فوتبال، توقف آلومینیوم مقابل چادرملو



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های آلومینیوم اراک و چادرملوی اراک از ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه شب در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند و این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

میثم حیدری با کمک‌های بهزاد پناهی و علیرضا طاهرخانی قضاوت این مسابقه را برعهده داشت.

تیم فوتبال آلومینیوم با این تساوی، ۴ امتیازی شد و چادرملو هم اولین امتیاز را در فصل جدید کسب کرد.

ترکیب اولیه آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، ابوالفضل سوختانلو، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، سید مهدی مهدوی، سید مهران موسوی، ساسان حسینی، ساسان جعفری‌کیا و عباس کهریزی

سرمربی: پیروز قربانی





ترکیب اولیه چادرملو:

حجت صدقی، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، جوئل تورس، رنی بوبوی، علی کمالی، رضا دهقان، امیررضا اسلام‌طلب، رضا میرزایی و محمد حسین خسروی

سرمربی: سعید اخباری