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دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و چادرملو در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای آلومینیوم اراک و چادرملوی اراک از ساعت ۱۹:۳۰ سهشنبه شب در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف هم رفتند و این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.
میثم حیدری با کمکهای بهزاد پناهی و علیرضا طاهرخانی قضاوت این مسابقه را برعهده داشت.
تیم فوتبال آلومینیوم با این تساوی، ۴ امتیازی شد و چادرملو هم اولین امتیاز را در فصل جدید کسب کرد.
ترکیب اولیه آلومینیوم اراک:
محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند، ابوالفضل سوختانلو، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، سید مهدی مهدوی، سید مهران موسوی، ساسان حسینی، ساسان جعفریکیا و عباس کهریزی
سرمربی: پیروز قربانی
ترکیب اولیه چادرملو:
حجت صدقی، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، جوئل تورس، رنی بوبوی، علی کمالی، رضا دهقان، امیررضا اسلامطلب، رضا میرزایی و محمد حسین خسروی
سرمربی: سعید اخباری