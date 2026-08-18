آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در صبح و بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ و صبح جمعه ۳۰ مرداد با حضور بیش از ۸۳ هزار داوطلب در خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مشاور اجرایی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: آزمون سراسری امسال دانشگاه‌ ها در ۲۵ شهر استان خراسان رضوی برگزار می‌شود و کل داوطلبان شرکت کننده در این آزمون از استان حدود ۸۳ هزار و ۷۰۰ نفر است که از این تعداد ۶۴/۵ درصد خانم‌ ها و ۳۵/۵ درصد آقایان هستند.

جواد ساده با بیان اینکه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در صبح و بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ و صبح جمعه ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد، اظهار کرد: همزمان با آزمون سراسری، آزمون پذیرش دانشجو-معلم نیز جهت پذیرش داوطلبان در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز برگزار خواهد شد.

جابجایی روز آزمون گروه آموزشی علوم تجربی از روز دوم به روز اول

وی افزود: تفاوت عمده‌ ای که آزمون سال جاری با سالیان گذشته دارد، علاوه بر شرایط خاص حاکم بر کشور که منجر به تاخیر در برگزاری آزمون شد، جابجایی روز آزمون گروه آموزشی علوم تجربی از روز دوم به روز اول است. بنابراین داوطلبان گروه آموزشی علوم تجربی توجه ویژه‌ ای داشته باشند که آزمون در صبح روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

نماینده سازمان سنجش در برگزاری آزمون با تاکید بر اینکه در این آزمون در کل کشور یک میلیون و ۷۰هزار نفر داوطلب شرکت خواهند کرد، تصریح کرد: از این تعداد حدود ۷۰۰ هزار نفر معادل ۶۵ درصد خانم‌ ها و ۳۷۰ هزار نفر معادل ۳۵ درصد آقایان هستند.

ساده خاطرنشان کرد: در شهر مشهد هفت حوزه آزمون وجود دارد که بزرگترین آن حوزه دانشگاه فردوسی مشهد است. در کل شهر مشهد با حدود ۴۰ هزار و ۳۰۰ داوطلب آزمون برگزار خواهد شد که نسبت خانم‌ ها و آقایان در شهر مشهد و استان خراسان مشابه یکدیگر است. در دانشگاه فردوسی مشهد، ۲۶ هزار و ۲۰۰ نفر داوطلب حضور پیدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد همچون دوره‌ های قبل تمامی امکانات خود را برای برگزاری هرچه بهتر این آزمون بسیج کرده است، گفت: ۱۲ دانشکده از مجموع دانشکده‌ های دانشگاه فردوسی مشهد در این آزمون همکاری خواهند داشت. نکات مهمی که داوطلبان لازم است به آن توجه داشته باشند همراه داشتن کارت ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر عکس‌ دار ترجیحا کارت ملی است.

ضرورت همراه داشتن کارت شناسایی معتبر توسط داوطلب

نماینده سازمان سنجش در برگزاری آزمون گفت: یکی از مشکلات جدی در آزمون‌ های قبل، همراه نداشتن کارت شناسایی معتبر و عکسدار توسط داوطلب بوده است. توصیه اکید بر این است که در این مورد دقت لازم را داوطلبان داشته باشند. نکته دوم با توجه به تعداد زیاد داوطلبان، اطراف حوزه آزمون‌ ها ترافیک سنگین صبحگاهی را خواهیم داشت. توصیه اکید این است که زمان لازم برای رسیدن به حوزه پیش بینی شود تا استرس زیادی به داوطلب وارد نشود.

مشاور اجرایی معاون آموزشی دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه دانشگاه فردوسی مشهد درهای ورودی متعددی دارد، افزود: برای کنترل ترافیک، بر روی کارت ورود به جلسه داوطلبان نزدیکترین در به حوزه هر داوطلب درج شده است. تقاضای ما از داوطلبان این است که از درب مشخص شده بر روی کارت داوطلبی وارد دانشگاه فردوسی مشهد شوند.

ساده ادامه داد: با توجه به وسعت و گستردگی فضای دانشگاه فردوسی، وسایل نقلیه عمومی نیز برای جابجایی داوطلبان پیش بینی شده است. داوطلبان وسایل اضافی همراه نداشته باشند.

هنوز زمان مشخصی برای اعلام نتایج توسط سازمان سنجش که متولی برگزاری آزمون است، ذکر نشده است.