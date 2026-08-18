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فرماندار ویژه شهرستان سقز از اعتبار ۵۸۸ میلیاردتومانی اعتبارات عمرانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز در جلسه کمیته برنامهریزی با بیان اینکه سال گذشته اعتبار شهرستان ۴۶۸ میلیارد تومان بود، امسال به ۵۸۸ میلیارد تومان افزایشیافته است که از اعتبارات سال گذشته ۵۱ درصد تخصیصیافته و این میزان افزایش اعتبار را ناکافی برشمرد و خواستار تلاش بیشتر مدیران برای جذب اعتبارات استانی و دوری نمودن از تنگنظری شد.
ضیاءالدین نعمانی با اشاره به اهمیت هزینهکرد اعتبارات و با اذعان به محدودیت منابع اعتباری خواستار تکمیل طرحهای نیمهتمام شاخص شد.
نعمانی یکی از دغدغههای دیگر را تکمیل پایاب سد چراغ ویس در راستای تبدیل زمینهای دیم به آبی برشمرد و عنوان نمود؛ ۶۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه اعتبار نیاز است که ۱۰۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم در مجلس، تأمین خواهد شد.
نعمانی یکی دیگر از دغدغهها را ارتقای آسفالت راه روستایی و رسیدن به میانگین استانی و آسفالت معابر روستاها برشمرد و همچنین یادآور شد: برای بازسازی ساختمانهای اداری تخریب شده ناشی از جنگ، اعتبارات جداگانهای در نظر گرفته میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز نیز بیان نمود: تکمیل فرودگاه، احداث راهآهن، تکمیل بازارچه سیف و گمرک، ارتقای مسیر مریوان و دوآب، تأمین آب شرب پایدار روستایی از سدها، احداث کارخانه ذوبآهن و پتروشیمی، احداث بیمارستان جایگزین امام خمینی (ره) در محل فعلی، احداث دانشکدههای پرستاری و علوم و فنون و دانشگاه فرهنگیان، احیای دخانیات، احداث شهرک صنعتی شماره ۲ و آسفالت جهشی ۱۵۰ کیلومتر راه روستایی در یک بازه زمانی ۲ تا ۳ساله از مهمترین نیازهای توسعهای این شهرستان است.
صابر زارعی همچنین عنوان نمود: حدود ۵۱ درصد راههای روستایی شهرستان سقز آسفالت شده است و در زمینه جادههای شهری نیز در مسیرهای بوکان، دیواندره، بانه و مریوان پروژه آسفالت جادهها فعال بوده که تا آخر امسال بخشی از آنها به بهرهبرداری میرسد.
محمد حکمتنیا، کارشناس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان هم در این جلسه بیان نمود: اولویتبندی تخصیص اعتبارات در شهرستانها بر اساس پروژههای نیمهتمام بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.
در این جلسه همچنین پیرامون توجه به مقولههای؛ طرح نشاندار کردن مالیاتها، حقابه حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تکمیل طرحهای مسکن روستایی محرومان، پروژههای پنل خورشیدی، تکمیل هتل ورزش، افزایش سرانههای آموزشی و ورزشی، تکمیل سالن ورزشی صاحب، اجرای پروژههای عمران آبادانی روستایی و محرومیتزدایی، فرسوده بودن خانههای بهداشت و ساختمان شبکه بهداشت و ضرورت جذب درنظرگرفتن اعتبار برای مرمت دیوارهای پرخطر مدارس بحث شد.