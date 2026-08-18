سید مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان پس از دیدار با پیکان گفت: تیم ما با تغییرات زیادی که داشته هنوز به آمادگی کامل نرسیده است.



به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پیکان در چارچوب رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر، سه‌شنبه، ۲۷ مرداد میزبان گل‌گهر سیرجان بود که این بازی با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

مهدی رحمتی، سرمربی گل گهر سیرجان در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی را خیلی خوب آغاز کردیم و توانستیم موقعیت گل خوبی ایجاد کنیم. سپس از نظر بدنی تحلیل رفتیم. برخی بازیکنان را نداریم و کارت بازی برخی آماده نشد. این کار را سخت کرد، اما در نهایت خوب نبودیم.

رحمتی افزود: درباره داوری صحبتی ندارم و خوب قضاوت کرد. قوانین جدید داوری را آموزش نداده‌اند و نمی‌دانند از کی پنج ثانیه را باید بشمارند. فکر می‌کنم هم فدراسیون فوتبال و هم کمیته داوران باید قوانین داوری را به همه تیم‌ها آموزش می‌دادند.

سرمربی گل‌گهر ادامه داد: مهره‌های کافی داریم و یک یا دو بازیکن خارجی هم به ما اضافه می‌شوند. احسان حسینی مصدوم است، کیفیت مهم نیست و برگزار شدن بازی مهم است. با اضافه شدن نفرات تیم خوبی داریم. همه قرعه‌ها سخت است و بازی‌های سختی در جام باشگاه‌های آسیاست. کار سختی داریم و باید خیلی زود به هماهنگی برسیم. تعداد بازیکنان جذب شده و جدا شده زمان نیاز دارد که بتوانیم هماهنگ شوم.

رحمتی در پایان گفت: پیکان تیم بسیار خوب و بازی سختی هم در مقابل این تیم داشتیم.