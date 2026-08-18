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مجری بهینهسازی تاسیسات انتقال شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: ظرفیت شبکه برق انتقال و فوقتوزیع شهرستانهای شوش و کرخه برای عبور از اوج مصرف توسعه و افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، رضا بدیعیفر بیان کرد: در پست برق شوش اصلی، ۱۲ دستگاه ترانس جریان ۲۳۰ کیلوولت با ارزش سرمایهگذاری ۳۱۵ میلیارد ریال نصب و همچنین تست رلههای دیستانس، دیفرانسیل و اضافهجریان بخش ۲۳۰ کیلوولت نیز انجام شده است.
وی افزود: افزایش قابلیت اطمینان بهرهبرداری از شبکه ۲۳۰ کیلوولت و افزایش بارگیری خطوط ۲۳۰ کیلوولت پست شوش اصلی، از اهداف اجرای این پروژه بوده است.
بدیعی فر اظهار داشت: احداث بریکر ۳۳ کیلوولت در پست برق اصلی هفتتپه با هدف تأمین برق روستاهای حاشیه رودخانه دز، از دیگر پروژههای اجراشده برای تأمین برق تابستان است.
مجری بهینهسازی تأسیسات انتقال شرکت برق منطقهای خوزستان ادامه داد: از دیگر پروژههای اجراشده طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان، برای تأمین برق تابستان ۱۴۰۵ در این منطقه، تعویض هادی خط ۱۳۲ کیلوولت توانا-آهودشت با هادی پرظرفیت به طول ۳۰ کیلومتر و با ارزش سرمایهگذاری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح کرد: افزایش ظرفیت پست برق آهودشت در شهرستان کرخه با ارزش سرمایهگذاری هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، دیگر پروژهای است که در این منطقه برای تأمین برق تابستان، اجرایی و به بهرهبرداری رسیده است.
در بهمنماه ۱۴۰۴ نیز با حضور وزیر نیرو، طرحهای شرکت برق منطقهای خوزستان با ارزش سرمایهگذاری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال در شهرستان شوش افتتاح شد.